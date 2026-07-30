معهمش qr code .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل قرية بالساحل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى السياحية بمطروح .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / الجارى تبلغ لقسم شرطة العلمين بحدوث مشاجرة بين طرف أول ( 3 أشخاص وسيدتين "ثلاثة منهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة") وطرف ثان (مشرف أمن بذات القرية وفرد أمن "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة") وذلك لمنع الطرف الثانى دخول أفراد الطرف الأول لإحدى المناطق بالقرية لكونهم ليسوا من ملاك القرية حيث أنهم من مستأجرى الشقق فقط ، وعدم حصولهم على الماسح الضوئى الخاص بالمنطقة المشار إليها ، قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم مما أدى إلى حدوث الإصابات المشار إليها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





