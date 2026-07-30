ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية قادمة من تركيا

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، السفينة السياحية "Aroya"، ضمن برنامج رحلاتها المنتظمة إلى ميناء الإسكندرية خلال الموسم السياحي الحالي، بما يعكس استمرار نجاح هذا الخط السياحي وترسيخ مكانة الميناء على خريطة سياحة الكروز بالبحر المتوسط.

وذكر ميناء الاسكندرية، أن السفينة رست على أرصفة محطة الركاب البحرية قادمة من ميناء كاش التركي وعلى متنها 3846 راكبًا، بواقع 2697 سائحًا و1149 من أفراد الطاقم، وسوف تغادر متجهة إلى ميناء إسطنبول.

وشهدت هذه الرحلة نزول 160 راكبا بالميناء، في حين صعد على متنها 850 راكبا مصريا، وهو ما يعكس النمو المتواصل في تشغيل ميناء الإسكندرية كميناء صعود للركاب، ويؤكد تنامي إقبال المسافرين على بدء رحلاتهم البحرية مباشرة من الإسكندرية.

ويعكس هذا التطور الثقة المتزايدة التي توليها شركات الكروز العالمية لميناء الإسكندرية، ليس فقط كمحطة استقبال للسفن السياحية، وإنما كميناء يقدم خدمات متكاملة لتبادل الركاب وصعودهم ومغادرتهم، وهو أحد أعلى مستويات التشغيل في صناعة الكروز لما يوفره من قيمة مضافة لقطاعي السياحة والنقل، وما يرتبط به من تنشيط لحركة السفر والخدمات السياحية والاقتصادية المصاحبة.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، حيث قامت هيئة ميناء الاسكندريه باستقبال الركاب وإنهاء جميع الإجراءات بسهولة ويسر، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير التشغيلية.

وحرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، على تأمين دخول وخروج السفينة ومرافقتها منذ وصولها وحتى تراكيها بواسطة القاطرات ولنشات الإرشاد، مع المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأوضح ميناء الإسكندرية، أن استمرار تزايد أعداد الركاب الذين يبدأون رحلاتهم البحرية من ميناء الإسكندرية، يؤكد نجاح استراتيجية وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تطوير منظومة سياحة الكروز، وتحويل الميناء إلى مركز إقليمي متقدم لخدمات سفن الركاب، بما يدعم مستهدفات الدولة في تنمية السياحة البحرية وتعزيز مكانة الإسكندرية كإحدى أهم محطات الكروز في شرق البحر المتوسط.