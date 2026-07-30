إيران: مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وأمنها يحظى بأهمية قصوى لنا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مصر تعد "صديقًا وشريكا مهما" في المنطقة، مشددًا على أن أمنها يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لإيران.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الجميع مطالب باليقظة تجاه ما وصفه بـ"المخططات الإسرائيلية وعمليات العلم الزائف" التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي.

وأضاف أن "التهديد واضح، ومشترك، ويخشى تضامن المسلمين"، في إشارة إلى ضرورة التنبه للتحديات التي تستهدف استقرار المنطقة ووحدتها.

وأفادت هيئة البث العبرية، نقلًا عن مصادرها، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم تنفيذ ضربات ضد إيران خلال الليلة، في تطور قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد في المنطقة.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل ترفع مستوى استعداداتها تحسبًا لاحتمال أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بتوسيع نطاق المواجهة خلال الأيام القريبة المقبلة، وسط متابعة مكثفة للتطورات العسكرية والسياسية.