قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مسودة اتفاق غزة.. 8 أشهر لنزع السلاح ووقف الاغتيالات مقابل انسحاب إسرائيل
سعر عيار 18 في الصاغة الآن
7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال
معهمش qr code .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل قرية بالساحل
كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية .. تعرف على مصروفاتها بالأرقام
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف يفتتحون مسجد الإمام الحسين عقب تجديد الفرش
سنتكوم: طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تتزود بالوقود خلال مهمة بالشرق الأوسط
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية قادمة من تركيا
العثور على جثة شاب متحللة غارقة في مياه مصرف بالغربية ..صور
وسيم السيسي: الكشف الكامل عن أسرار الأجسام الطائرة قد يثير صدمة علمية وحضارية
إيران: مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وأمنها يحظى بأهمية قصوى لنا
وزير خارجية إيران : أمن مصر أهمية قصوى لنا و يجب أن نكون يقظين تجاه للمخططات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وسيم السيسي: الكشف الكامل عن أسرار الأجسام الطائرة قد يثير صدمة علمية وحضارية

الأجسام الطائرة
الأجسام الطائرة
رحمة سمير

قال الدكتور وسيم السيسي إن الجهات الأمريكية قد تكشف جانبًا من المعلومات والصور المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، لكنها قد لا تعلن الأسرار العلمية والتكنولوجية المرتبطة بها، خشية استفادة جهات أخرى منها.

وأوضح السيسي أن الإعلان الكامل عن طبيعة هذه الأجسام، حال امتلاكها مستوى متقدمًا من التطور العلمي والحضاري، قد يثير صدمة لدى الرأي العام، ويدفع إلى طرح تساؤلات بشأن مدى تقدم هذه الكائنات أو الحضارات مقارنة بالبشر.

وأضاف أن الكشف عن وجود حضارات متقدمة قد يثير تساؤلات تتعلق بعمرها ومستوى تطورها العلمي، إلى جانب أسئلة أخرى مرتبطة بمعتقداتها وطبيعة وجودها.

وأشار إلى أن العقل البشري قادر على استيعاب المعلومات الجديدة، موضحًا أن تقبل الأفكار غير المألوفة يمر بعدة مراحل، تبدأ برفضها واعتبارها مستحيلة، ثم التشكيك في تفسيرها، قبل أن تتحول لاحقًا إلى معلومات مقبولة.

وتطرق السيسي إلى بداية اهتمامه بملف الأجسام الطائرة المجهولة، موضحًا أن قراءته لكتاب تناول هذا الموضوع دفعته إلى البحث ودراسة عدد من الوقائع المرتبطة به.

وأشار إلى مشروع «الكتاب الأزرق» الذي أنشئ لدراسة ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، لافتًا إلى أن أحد أساتذة الفيزياء الفلكية بجامعة نورث وسترن الأمريكية استقال من المشروع، بعدما رأى أن هناك محاولات للتقليل من شهادات شهود العيان وتقديم تفسيرات بديلة للظواهر التي جرى رصدها.

وأضاف أن اهتمامه بالملف امتد إلى دراسة عدد من الوقائع المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة، من بينها حادثة روزويل، إلى جانب آراء بعض الباحثين الذين طرحوا فرضيات بشأن احتمالية وجود حضارات أو كائنات من كواكب أخرى.

وثائقي تاريخ_العلوم الأطباق_الطائرة حضارات_فضائية علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

ترشيحاتنا

أودي Q9 موديل 2027

شاهد| أودي Q9 موديل 2027 الرياضية

تحديثات الأمان الجديدة

للساعات قبل الهواتف! سامسونج تقلب الموازين وتطلق تحديثها الأمني الجديد

هل ينفد شحن هاتفك أسرع مما ترغب؟

خطوات عملية لإنقاذ بطارية هاتفك من الاستنزاف

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد