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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وسيم السيسي: نحن شعب الله المختار والعبرية ظهرت بعد سيدنا موسى بـ200 عام

وسيم السيسي
وسيم السيسي
رحمة سمير

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الحضارة المصرية القديمة تُعد حضارة استثنائية لم يشهد التاريخ مثيلًا لها، معتبرًا أنها لم تتكرر حتى الآن.

وقال وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج نظرة تقديم الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، إن الحضارة المصرية لا حصلت ولا هتحصل بعد كده، مضيفًا أن المصريين القدماء كانوا أصحاب إنجازات حضارية غير مسبوقة، موضحا أن المصريين هم شعب الله المختار، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية كان لها تأثير كبير في الحضارات اللاحقة.

وصرح وسيم السيسي: اللغة العبرية ظهرت بعد سيدنا موسى بنحو 200 عام، مضيفًا أن سيدنا موسى، بحسب الروايات التاريخية التي استند إليها، تعلم داخل قصر فرعون ودرس اللغة الهيروغليفية خلال نشأته.

وعن الأطباق الطائرة، كشف السيسي أنه رأى حلمًا وجد فيه نفسه داخل مدينة في الفضاء الخارجي تشبه ما تعرضه أفلام هوليوود، موضحًا أنه شاهد أيضًا طبقًا طائرًا ذا لون فضي بالكامل وأبدى اندهاشه من طريقة الحركة في الفضاء.

وأشار إلى أن روايات تاريخية تحدثت عن ظهور مركبة غريبة أمام إحدى الكنائس في القرن التاسع الميلادي، خرج منها شخص بدا وكأنه يطفو في الهواء، لافتًا إلى أن الناس في ذلك الوقت اعتقدوا أنه شيطان.

واختتم وسيم السيسي حديثه بالقول إن الكائنات الفضائية تتجسس على الأرض، مدعيًا أنها ظهرت في مضيق هرمز بالتزامن مع التطورات العسكرية والصراعات الدائرة في المنطقة.

وسيم السيسي شعب الله المختار والعبرية سيدنا موسى السيسي

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