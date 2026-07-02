زاهي حواس: كان لابد من وقفة لوسيم السيسي تزييف التاريخ جريمة

تقدم الدكتور زاهي حواس والدكتور ممدوح الدماطي بشكوى رسمية فى وسيم السيسي بسبب الوهم والقصص المكذوبة التي يخرب بها التاريخ المصري حسب الشكوى.

وقال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي خلال حلقة برنامجه "اليوم هنا القاهرة": "الدكتور وسيم السيسي لا يتوقف عن نشر الأكاذيب عن تاريخ مصر القديم والقدماء المصريين وأخرها من كام ساعة طلع يقول: الأهرامات كلها مفيش كتابة من جوة، إزاي تبقى مقابر".

وعلق الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق على الموضوع من خلال مداخلة زووم في حلقة اليوم الأربعاء بالبرنامج وقال:"الكتب التي يزعم أنها للعلماء كتب تعتمد على الخرافة والتضليل كل إنسان من حقه يتكلم ولكن ليس من حقه يزيف التاريخ، البردية المزيفة وكلام غريب فتقدمنا بمذكرة وكنا سنقدم بلاغا للنائب العام لأن هذا تضليل للشعب".

وتابع زاهي:"أرسل شكوى ضدي لرئاسة الجمهورية يقول فيها أنني عامل توت عنخ آمون، علماء الآثار يتحدثون عن الآثار، لا نريد أن يتحدث ويزيف التاريخ لابد أن نقف له".

وأضاف زاهي حواس حديثه وقال:"أشتغل في الهرم من 35 سنة، يقول كلام تخريف كل إنسان يتكلم في تخصصه، إلا العبث في تاريخ مصر".

واختتم زاهي حواس متوقعا نتيجة مباراة مصر مع أستراليا في كأس العالم والتي ستقام يوم الجمعة المقبل وقال:"حنغلب أستراليا ٢ لهدف واحد في كأس العالم".

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