إعلام عبري: 40 عنصرا من حزب الله محاصرون تحت الأرض في جنوب لبنان

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نجح في إحباط محاولات حزب الله لتقديم المساعدة لعناصره المحاصرين في علي الطاهر.

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي طاهر ويُقدر عددهم بالعشرات .

وفي وقت لاحق ؛ قالت صحيفة معاريف العبرية: يشهد جنوب لبنان حاليًا حدثًا جللًا ووقوع معظمه في أعماق الأرض حال دون تغطية إعلامية واسعة.

وأضافت الصحيفة : يُحاصر 40 مقاتلًا من حزب الله في شبكة أنفاق تحت الأرض وقد حفر الجناح العسكري لحزب الله هذا الموقع السري، المعروف باسم عماد 4، في سلسلة جبال علي الطاهر، الممتدة من تلة الشقيف غربًا، بطول عشرة كيلومترات تقريبًا.

وتابعت : يُحاصر الجيش "الإسرائيلي" الموقع منذ أكثر من شهرين، دون أي حركة دخول أو خروج ويُحبط أي محاولة لتزويدهم بالغذاء والماء، قاطعًا بذلك جميع خطوط الإمداد.

وأضافت : هذا الأسبوع، وفي ظلّ محنتهم، حاول إخوانهم في حزب الله إرسال جالونات مياه إليهم باستخدام طائرات مسيّرة. إلا أن الجيش "الإسرائيلي" اكتشف الخطة وأسقط عددًا منها.