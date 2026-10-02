الأوقاف: فتح باب حركة التنقلات للعام الثالث للأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال

قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فتح باب حركة التنقلات للعام الثالث على التوالي؛ باعتبارها سنة سنوية من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من التيسير على أبناء الوزارة، وذلك في ضوء حرصها المستمر على تحسين بيئة العمل، وتوفير مناخ إداري وإنساني ملائم يتيح لأبناء الوزارة أداء رسالتهم الدعوية والخدمية بأفضل صورة ممكنة.

ويبدأ التقديم في حركة التنقلات هذا العام من بداية أكتوبر حتى ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك وفق الضوابط والشروط المنظمة للحركة، المعلنة على الرابط المخصص للتقديم.

وتتميز حركة التنقلات هذا العام بفتحها للأئمة والعمال المعينين والمتعاقدين، وفق الضوابط والشروط المنظمة للحركة.

وقد أتاحت وزارة الأوقاف رابط التقديم على حركة التنقلات، ويمكن للراغبين في التقدم الدخول على الرابط التالي والاطلاع على جميع الضوابط والشروط والتعليمات المنظمة للحركة والالتزام التام بها: https://transfer.strategizeit.us.

وتهيب الوزارة بجميع الراغبين في التقدم لحركة التنقلات قراءة الضوابط والتعليمات الواردة بالرابط المشار إليه قراءة دقيقة، والالتزام التام بما ورد فيها، والاستفادة من الفيديو التوضيحي المخصص لذلك، واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفق المواعيد المحددة.

وتأتي حركة التنقلات في إطار حرص وزارة الأوقاف على تيسير شئون أبنائها، والاستجابة لرغباتهم، بما يحقق التوازن بين رغبات المتقدمين واحتياجات العمل الفعلية بالمديريات، ووفق الضوابط المنظمة للحركة.