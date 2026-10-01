موسيماني في ضيافة الأهلي

حرص طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ، عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمدير الفني الحالي لمنتخب جنوب إفريقيا، خلال زيارته اليوم لمقر النادي بالجزيرة.

تفاصيل زيارة موسيماني إلى الأهلي

حيث حرص موسيماني أثناء وجوده في القاهرة استعدادًا لخوض المباراة الودية التي تجمع منتخب جنوب إفريقيا والمنتخب الوطني، على زيارة النادي بمقر الجزيرة وملعب مختار التتش.

ورافق موسيماني خلال الزيارة ماركوس ماشيلو، مدرب حراس مرمى منتخب جنوب إفريقيا، إلى جانب كابيلو رانجوجا وموسي ماتلابا، اللذين سبق لهما العمل ضمن الجهاز الفني للأهلي خلال فترة تولي موسيماني المسؤولية.

وأعرب موسيماني عن سعادته الكبيرة بزيارة النادي، مؤكدًا أن الأهلي يحتل مكانة خاصة لديه، وأن زيارته لمقر النادي وملعب التتش أعادت إليه العديد من الذكريات المميزة التي جمعته باللاعبين والجهاز الإداري والجماهير.

وفي ختام الزيارة، حرص طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ على إهداء موسيماني ومرافقيه درع وقميص النادي الأهلي، فيما أهدى موسيماني قميص منتخب جنوب إفريقيا إلى قنديل وعبد الحفيظ، في أجواء عكست العلاقات الوطيدة التي تجمعه بالمسئولين في النادي.