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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في مصر ختام تعاملات الخميس 1-10-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار في مصر ختام تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل متوسط سعر العملة الأمريكية الآن نحو 52.29 جنيه.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 وفق بيانات الأسعار المحدثة للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

تصدّر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة أعلى الأسعار، إذ سجل الدولار 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

وجاء البنك الأهلي الكويتي (ABK) في المرتبة التالية بسعر 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية ارتفاعا ليصل إلي 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الكويت الوطني وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك نكست وبنك فيصل الإسلامي.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي تداول عند 52.26 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

ووصعدت العملة الخضراء في بنوك البركة والتعمير والإسكان و بيت التمويل الكويتي لنحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار في كل من بنك كريدي أجريكول وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في المصرف المصري الخليجي 52.21 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع. 

وسجل بنك أبوظبي الأول مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك التنمية الصناعية 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. 

وبلغ في البنك العقاري المصري العربي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

فيما خالف أغلب البنوك وتراجع سعر الدولار بشكل طفيف في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) إلى 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري (CBE)، بلغ سعر الدولار نحو 52.26 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

أعلي سعر شراء للدولار وأقل سعر بيع

بلغ أعلى سعر لشراء الدولار 52.40 جنيه.

سجل أقل سعر لبيع العملة الأمريكية 51.95 جنيه.

صعودا جماعي

وتعكس هذه التحركات صعودًا شبه جماعي للعملة الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، مع تقارب ملحوظ في الأسعار بين البنوك، إذ لا يتجاوز الفارق بين أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع نحو 45 قرشًا.

ارتفاع شهري

وتباين متوسط سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الشهر  الماضي، بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، مسجلا اليوم 52.29 جنيه مقابل 50.93 جنيها في الأول من سبتمبر2026، بزيادة 1.36 جنيها. 


 

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