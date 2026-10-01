عراقجي: وقف التحركات الأمريكية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وقف التحركات الأمريكية يمثل السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في مضيق هرمز والمنطقة، مشددًا على تمسك بلاده بالدفاع عن مصالحها.

اتجاه المسار الدبلوماسي

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ قال عراقجي إن إيران عازمة على مواصلة الدفاع عن مصالحها؛ في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تقدير بلاده للجهود التي يبذلها عدد من الوسطاء من أجل الدفع باتجاه المسار الدبلوماسي.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن تحقيق الأمن في مضيق هرمز والمنطقة يرتبط بوقف التحركات الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده تتابع التطورات وتتعامل معها بما يحفظ مصالحها.

خفض التوتر وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي

وفي سياق متصل، أشاد عراقجي بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها بعض الوسطاء بهدف الدفع نحو الحوار والحلول السياسية، في إشارة إلى أهمية استمرار المساعي الرامية إلى خفض التوتر وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي.