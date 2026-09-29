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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عراقجي: ناقشنا مع الوسطاء القطريين أفكارًا لطرحها على واشنطن

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

أفادت القناة الأولى المصرية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن بلاده ناقشت مع الوسطاء القطريين عددًا من الأفكار تمهيدًا لطرحها على الجانب الأميركي، على أن يتم نقل الرد الأميركي إلى طهران عبر الوسطاء.

وقال عراقجي إن المفاوضات الحالية اكتسبت مزيدًا من الجدية في ضوء المقترح الإيراني الأخير، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات والرسائل عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الوسطاء القطريين سيطرحون الأفكار التي جرى بحثها مع الجانب الأميركي، ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران، وسط توقعات بتلقي الرد خلال اليوم الثلاثاء.

وأضاف عراقجي أن الاتصالات وتبادل الرسائل عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين لم تتوقف، لكنها اتخذت مسارًا أكثر جدية بالتزامن مع المقترح الذي قدمته إيران مؤخرًا.

إيران قطر القطريين

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