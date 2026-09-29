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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقطة تحول.. صحيفة كتالونية تحتفي بـ حمزة عبد الكريم قبل مواجهة مصر وجنوب السودان

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

قد تكون مواجهة جنوب السودان نقطة تحول جديدة في بداية مسيرة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر، في ظل اقتراب مهاجم برشلونة الشاب من الظهور ضمن التشكيل الأساسي للفراعنة، خلال المباراة المقرر إقامتها عصر اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

واهتمت صحيفة «سبورت» الكتالونية بالمهاجم المصري صاحب الـ18 عامًا، مسلطة الضوء على المكانة التي بدأ يحظى بها داخل الكرة المصرية، بعدما أصبح أحد الأسماء التي تحظى بمتابعة متزايدة منذ تألقه مع منتخبات الشباب ثم انتقاله إلى برشلونة.

وترى الصحيفة أن حمزة يمثل أحد الوجوه الواعدة التي تعلق عليها الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في السنوات المقبلة، خاصة في ظل البحث عن مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي للمنتخب وصناعة الفارق على المستوى الدولي.

وحصل اللاعب بالفعل على ثقة حسام حسن، بعدما استدعاه المدير الفني إلى المنتخب الأول ومنحه فرصة المشاركة رغم صغر سنه، في خطوة تعكس الرهان المبكر على إمكاناته، خاصة مع دخوله حسابات الفراعنة في مرحلة مهمة من مشوار التصفيات.

وبحسب «سبورت»، فإن حمزة عبد الكريم يقترب من بدء مواجهة جنوب السودان، وهو ما قد يمنحه فرصة تسجيل ظهوره الأساسي الأول مع المنتخب، في مباراة تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للاعب الذي يواصل خطواته الأولى على المستوى الدولي.

ولم يكن انتقال حمزة إلى برشلونة مجرد محطة جديدة في مسيرته، بل تحول إلى حدث حظي باهتمام واسع في مصر، خصوصًا مع حصوله على فرص للمشاركة مع الفريق الكتالوني وظهوره في بعض المباريات كبديل لمحمد صلاح مع منتخب مصر، وهو ما عزز من الاهتمام الجماهيري بمستقبله.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الجماهير المصرية ما سيقدمه حمزة أمام جنوب السودان، أشارت الصحيفة الكتالونية إلى جانب آخر يتعلق بالمباراة، يتمثل في حالة أرضية ملعب جوبا، التي تعتمد على النجيل الصناعي، وهو الأمر الذي أثار مخاوف داخل برشلونة بشأن مشاركة اللاعب في هذه الظروف.

وبين انتظار ظهوره الأول ضمن التشكيل الأساسي واهتمام برشلونة بظروف المباراة، تبدو مواجهة جنوب السودان فرصة جديدة أمام حمزة عبد الكريم لكتابة فصل مختلف في مسيرته مع منتخب مصر، وهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره.

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