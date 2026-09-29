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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب صورة.. حقيقة وفاة النجم العالمي جاكي شان

جاكي شان
جاكي شان
أحمد إبراهيم

أثارت شائعة وفاة النجم العالمي جاكي شان حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم رحيله، مصحوبة بصورة بالأبيض والأسود تحمل اسمه وتاريخي ميلاده ووفاته «1954-2026»، ما دفع عددا كبيرا من المتابعين إلى التساؤل عن حقيقة ما جرى.

وبحسب تقارير إعلامية نشرت اليوم، فإن ما يتم تداوله حول وفاة جاكي شان غير صحيح، ولا يستند إلى أي مصدر موثوق، فيما تشير أحدث المعلومات المتاحة إلى أن النجم الصيني لا يزال على قيد الحياة ويواصل نشاطه الفني.

جاكي شان ضحية شائعة وفاة جديدة

وتسببت الصورة المتداولة في زيادة حدة الالتباس، خاصة أنها صممت بطريقة تشبه صور النعي، وظهرت إلى جانبها عبارات باللغة الإنجليزية جرى تفسيرها بشكل خاطئ من جانب بعض المستخدمين.

وتضمنت إحدى المنشورات عبارة تشير إلى أن جاكي شان «تجاوز عامه الـ71 وأصبح عمره 72 عاما»، إلا أن استخدام كلمة «passed» في سياق العبارة، إلى جانب صورة النعي وتاريخ «1954-2026»، ساهم في فهم المنشور على أنه إعلان عن وفاة النجم العالمي، وهو ما نفته التقارير التي تحققت من الشائعة.

آخر ظهور لـ جاكي شان

ويبلغ جاكي شان 72 عاما، إذ ولد في 7 أبريل 1954، ولا يزال حاضرا على الساحة الفنية والإعلامية. وكان من أحدث ظهوراته العلنية زيارته إلى مدرسة Pei Chun Public School في سنغافورة يوم 7 يوليو 2026، حيث التقى نحو 900 طالب وموظف، وشارك في فعاليات المدرسة وتحدث مع الطلاب عن مسيرته وتجربته الفنية، كما غنى معهم قبل مغادرته.

وتأتي شائعة وفاة جاكي شان ضمن سلسلة من الأخبار الكاذبة التي لاحقته خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن انتشرت ادعاءات مشابهة أكثر من مرة، قبل أن يتبين عدم صحتها. وفي واقعة سابقة، تم التحقق من إحدى شائعات وفاته عام 2025، وتبين استخدام صور مضللة للترويج للخبر الكاذب.

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