قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واقف فى ضهر رجالته.. سيف زاهر: تجديد الشناوي في هذا التوقيت يؤكد دعم الأهلي لقائده
حماية المنافسة: إحالة 5 شركات للنيابة العامة بتهمة التواطؤ في تعاقدات بجامعة الإسكندرية
نحن على عهدك باقون.. محمد بن راشد يستحضر مسيرة الشيخ زايد مؤسس الإمارات
عمرها 510 سنوات.. القس أرساني جابر يستعرض أول طبعة منشورة للعهد الجديد اليوناني
انقلاب تريلا محملة بالرمل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل
قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
جدد له عشان محتاجه.. أحمد شوبير يكشف سبب استمرار الشناوي مع الأهلي
من العاصمة الجديدة إلى دودوما.. مصر تنقل خبراتها إلى تنزانيا
آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي
رئيس اتحاد جنوب السودان: كنت أتمنى وجود محمد صلاح وحضور جماهيري للجالية المصرية
موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثيرون أن جلطة القلب تبدأ حتمًا بألم شديد ومفاجئ في الصدر، لكن الواقع الطبي أكثر تعقيدًا؛ فبعض حالات الجلطة تبدأ بأعراض خفيفة أو غير واضحة، وقد يظن الشخص أنها مجرد حموضة أو إرهاق أو اضطراب في المعدة.

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

وتوضح مايو كلينك أن أعراض الأزمة القلبية تختلف من شخص لآخر، وقد تكون شديدة أو خفيفة، وفي بعض الحالات قد تحدث الجلطة دون أعراض واضحة على الإطلاق. كما يمكن أن تظهر علامات تحذيرية قبل الأزمة بساعات أو أيام أو حتى أسابيع.

1. ألم أو ضغط بسيط في الصدر

ليس من الضروري أن يكون ألم الصدر عنيفًا حتى يكون علامة تستحق الانتباه. فقد يشعر الشخص بضغط أو ثقل أو ضيق أو امتلاء في منتصف الصدر، وقد يستمر الإحساس لعدة دقائق ثم يختفي ويعود مرة أخرى.

وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن بعض حالات الجلطة تبدأ ببطء مع ألم أو شعور بسيط بعدم الراحة، وليس بالضرورة بألم مفاجئ وشديد.

2. ضيق التنفس دون ألم واضح

قد يظهر ضيق التنفس مع ألم الصدر أو بدونه، ولذلك فإن الشعور المفاجئ بصعوبة التنفس، خصوصًا إذا صاحبه إرهاق أو دوخة أو عرق بارد، لا ينبغي تجاهله.

وتضع جمعية القلب الأمريكية ضيق التنفس ضمن العلامات الرئيسية التي تستدعي طلب المساعدة الطبية العاجلة عند الاشتباه في جلطة القلب.

3. عسر الهضم أو الحموضة

من العلامات التي قد تسبب ارتباكًا الشعور بالحموضة أو عسر الهضم أو ألم في الجزء العلوي من البطن، إذ يمكن أن تتشابه هذه الأعراض مع مشكلات الجهاز الهضمي.

وتوضح مايو كلينك أن الحموضة وعسر الهضم والغثيان قد تظهر ضمن أعراض الأزمة القلبية، لذلك لا يمكن الاعتماد على تفسير الأعراض باعتبارها مشكلة في المعدة دون تقييم طبي عندما تكون مفاجئة أو مصاحبة لعلامات أخرى.

4. عرق بارد مفاجئ

التعرق البارد من العلامات التي قد ترافق الجلطة، خاصة إذا ظهر بصورة مفاجئة مع ضيق التنفس أو الدوخة أو الشعور بعدم الراحة في الصدر.

وتدرج جمعية القلب الأمريكية التعرق البارد ضمن العلامات التحذيرية التي تستدعي التعامل معها بجدية.

5. غثيان أو قيء

قد يظهر الغثيان أو القيء مع الأزمة القلبية، وتكون هذه الأعراض أحيانًا أكثر صعوبة في الربط بينها وبين القلب، خاصة لدى النساء.

وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن النساء قد يعانين من أعراض أقل ارتباطًا في أذهان الناس بالجلطة، مثل الغثيان والقيء، وآلام الظهر أو الكتف أو الفك، والتعب غير المعتاد.

6. ألم يمتد إلى أماكن أخرى

قد لا يظل الألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة الصدر، وإنما يمتد إلى الذراع أو الكتفين أو الظهر أو الرقبة أو الفك، وأحيانًا إلى الأسنان أو الجزء العلوي من البطن.

وهذا الانتشار في الألم أو عدم الراحة من العلامات المعروفة للأزمة القلبية، وقد يحدث حتى عندما لا يكون ألم الصدر شديدًا.

7. إرهاق شديد أو دوخة مفاجئة

الشعور بإرهاق غير معتاد، أو دوخة مفاجئة، أو قرب الإغماء يمكن أن يصاحب الأزمة القلبية. وتذكر المصادر الطبية أن هذه الأعراض قد تكون أقل وضوحًا لدى بعض الأشخاص، خصوصًا النساء وكبار السن ومرضى السكري.

متى تصبح الأعراض حالة طارئة؟

المشكلة الأساسية أن أعراض الجلطة قد تتشابه مع حالات أقل خطورة، ولذلك لا ينبغي انتظار ظهور الألم الشديد للتصرف. فإذا ظهر ضغط أو ألم في الصدر، أو ضيق تنفس مفاجئ، أو تعرق بارد، أو غثيان، أو ألم ينتشر إلى الذراع أو الظهر أو الفك، خصوصًا إذا اجتمعت عدة أعراض معًا، يجب طلب الإسعاف فورًا.

وتؤكد جمعية القلب الأمريكية أن سرعة التعامل مع أعراض الأزمة القلبية مهمة، حتى إذا لم يكن الشخص متأكدًا من أن السبب هو القلب.

كما أن بعض الأزمات القلبية قد تكون صامتة أو بأعراض خفيفة جدًا، وقد لا يكتشفها الشخص إلا لاحقًا من خلال الفحوصات الطبية، لكنها ليست حالة بسيطة لمجرد غياب الألم الشديد.

جلطة القلب أعراض جلطة القلب علامات الجلطة أعراض الأزمة القلبية ألم الصدر أعراض الجلطة عند النساء العرق البارد ضيق التنفس الغثيان أعراض القلب جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد علامات قد يفاجئك ظهورها جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد علامات قد يفاجئك ظهورها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

منتخب مصر

الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي

ترشيحاتنا

محكمة الجيزة بشارع السودان

بالأسماء.. 22 دائرة مدني وعمال وتجاري وإيجارات في العام القضائي الجديد بـ محكمة الجيزة

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ربع نقل بمحور منفلوط بأسيوط

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ربع نقل بمحور منفلوط بأسيوط

بيومي فؤاد

بعد قليل.. الحكم فى استئناف بيومى فؤاد على إلزامه بدفع نفقة ابنه

بالصور

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

شعر الذقن عند النساء.. متى يصبح خطراً على صحتها؟

شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد