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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطل مسلسل عين سحرية.. جميل عزيز يخضع لعملية قسطرة بعد إصابته بجلطة قلبية

جميل عزيز
جميل عزيز
سعيد فراج

تعرض الفنان جميل عزيز، لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتبين إصابته بجلطة في أحد شرايين القلب. 

وخضع جميل عزيز، لعملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات وإسعافه فور وصوله، ولازال محتجزاً في الرعاية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية. 

أعمال الفنان جميل عزيز 

يُذكر أن الفنان جميل عزيز شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود» الذي عُرض عام 2004، إلى جانب مسلسل «ظل الرئيس» الذي شارك في بطولته عام 2017.

وكانت أحدث مشاركات جميل عزيز الفنية من خلال مسلسل «عين سحرية»، الذي جسد خلال أحداثه شخصية «الجواهرجي»، كما ظهر في مسلسل «قسمة العدل» من خلال شخصية «سليمان».

وضم مسلسل «عين سحرية» في بطولته إلى جانب عصام عمر وباسم سمرة، كلًا من عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.

ويشارك في بطولة مسلسل «قسمة العدل» كل من إيمان العاصي، رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، وعابد عناني، إلى جانب خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمري، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

جميل عزيز الفنان جميل عزيز أعمال الفنان جميل عزيز

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