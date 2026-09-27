«دروجبا»: حسام حسن مشكلته السماع للسوشيال ميديا .. واستبدال صلاح «عادي»

انتقد أحمد حسن دروجبا لاعب الأهلي السابق، طريقة تعامل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع الانتقادات التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المدير الفني لا يجب أن يتأثر بكل ما يكتب أو يقال عبر السوشيال ميديا.

قال “دروجبا”، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «حسام حسن مشكلته إنه بيسمع للسوشيال ميديا، ولو حتى عيل صغير قال رأيه فيه بيتأثر بيه ولازم يرد عليه، وده ما ينفعش، أنت لازم تعرف اللي بتقوله كويس أوي وتحسبه».

أضاف: «محمد الشناوي مش حارس عادي، ده شال منتخب مصر في أوقات كتير، وتصريحاتك عنه أثارت غضب الجماهير المصرية كلها، ومتفق جدًا مع بيان الأهلي لأنه بيحافظ على أولاده وبيدافع عنهم».

تابع لاعب الأهلي السابق: «الدوري دائمًا يبرز لاعبين مميزين للمنتخب، وتصريح حسام حسن غير مفهوم، لأن الدوري ده هو اللي أفرز اللاعيبة اللي شاركت في كأس العالم وفرحتنا وشرفتنا بمستوياتهم ونتائجهم».

وعن محمد صلاح، قال: «محمد صلاح اسمه يضيف لمنتخب مصر، لكن كأداء فني في المنتخب كان مش راضي عنه حسام حسن، وخروجه كان لسبب فني طبعًا، مش لأي سبب تاني، وخروجه عادي».

أتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: «ميسي لما بيروح منتخب الأرجنتين بيصنع الفارق، وأنا اللاعب بالنسبة لي يصنع الفارق لما يكسبني، مش لأي سبب تاني، بغض النظر عن اسمه».