الصحة: لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح للأطفال والكبار بمكاتب التطعيم

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن فيروس الإنفلونزا من الممكن أن يصيب أي شخص ، لكن الوقاية منها تبدأ بخطوة بسيطة.

لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح للأطفال والكبار



وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشوراً توعوياً لها ، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح للأطفال والكبار، ويمكن للأطفال من عمر ٦ أشهر فأكثر الحصول عليه، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة ومضاعفات الإنفلونزا.

وشددت وزارة الصحة والسكان ، على ضرورة الحماية الصحية ضد الإنفلونزا من خلال إيلاء أهمية قصوى للتطعيم وتثبيته كعادة سنوية مع بداية موسم الإنفلونزا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن اللقاح متوفر حاليًا بمكاتب التطعيم غير الروتينية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع المحافظات ، مشيرةً إلي أنه تم تخصيص 105 للرد علي استفسارات المواطنين.