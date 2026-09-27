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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح للأطفال والكبار بمكاتب التطعيم

منشور وزارة الصحة
منشور وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن فيروس الإنفلونزا  من الممكن أن يصيب أي شخص ، لكن الوقاية منها تبدأ بخطوة بسيطة. 

لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح للأطفال والكبار


 وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشوراً توعوياً لها ، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح للأطفال والكبار، ويمكن للأطفال من عمر ٦ أشهر فأكثر الحصول عليه، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة ومضاعفات الإنفلونزا.

وشددت وزارة الصحة والسكان ، على ضرورة الحماية الصحية ضد الإنفلونزا من خلال إيلاء أهمية قصوى للتطعيم  وتثبيته كعادة سنوية مع بداية موسم الإنفلونزا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن اللقاح متوفر حاليًا بمكاتب التطعيم غير الروتينية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع المحافظات ، مشيرةً إلي أنه تم تخصيص 105  للرد علي استفسارات المواطنين. 

لقاح الإنفلونزا الموسمية الإنفلونزا وزارة الصحة والسكان الكبار مضاعفات الإنفلونزا

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