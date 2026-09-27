في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في مستهل أول زيارة رسمية له للمحافظة، والتي تتزامن مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في ذكراه السابعة والستين، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء أحمد مهني ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ووفد وزارة الأوقاف من الأئمة والدعاة، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار دعم جهود وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله، ومتابعة تنفيذ خطط الإنشاء وتوسعة المساجد والارتقاء بمستوى بنيتها الخدمية والدعوية، حيث من المقرر أن تتضمن عددًا من الافتتاحات الميدانية وأخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلًا عن وضع حجر الأساس لأول مسجد يُنفذ وفق الطراز البيئي، إلى جانب عقد لقاءات مع الأئمة والشباب.