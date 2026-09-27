تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار تذاكر واشتراكات الأتوبيس الترددي BRT للطلبة 2026

مع انطلاق تشغيل المراحل الجديدة من المشروع القومي للنقل الذكي في مصر، بات الأتوبيس الترددي السريع (BRT) الخيار الأول والمفضل لآلاف الطلاب يومياً للتنقل عبر الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية، وفي إطار حرص وزارة النقل والشركة المصرية للأتوبيس الترددي على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية ودعم الطلاب، تم إقرار حزمة تخفيضات هيكلية كبرى على أسعار اشتراكات الطلبة للأتوبيس الترددي لعام 2026، حيث تتنوع هذه الاشتراكات لتغطي الفترات الزمنية المختلفة (3، 6، و9 أشهر) وحسب نطاق عدد المحطات المستخدمة.

الأتوبيس الترددي صديق البيئة

يعتمد مشروع الأتوبيس الترددي BRT على أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة، تعمل داخل حارة مرورية مستقلة ومعزولة، بما يساعد على انتظام حركة الأتوبيسات وتقليل زمن الرحلات.

كما يتكامل المشروع مع عدد من وسائل النقل الجماعي الأخرى، من بينها الخطان الأول والثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومونوريل شرق النيل، بما يتيح ربط شبكة النقل الجديدة بالمحاور الرئيسية ومناطق القاهرة الكبرى.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

حددت الجهات المعنية أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وفقًا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب، وجاءت كالتالي:

-حتى 4 محطات: 5 جنيهات.

-حتى 10 محطات: 10 جنيهات.

-حتى 14 محطة: 15 جنيها.

-حتى 18 محطة: 20 جنيها.

-حتى 22 محطة: 25 جنيها.

-حتى 26 محطة: 30 جنيها.

-حتى 30 محطة: 35 جنيها.

أسعار اشتراكات الطلبة للأتوبيس الترددي BRT

جاءت أسعار اشتراكات الطلبة للأتوبيس الترددي BRT حسب عدد المحطات ومدة الاشتراك على النحو التالي:

4 محطات:

- اشتراك 3 أشهر: 350 جنيهًا.

- اشتراك 6 أشهر: 680 جنيهًا.

- اشتراك 9 أشهر: 1010 جنيهات.

10 محطات:

- اشتراك 3 أشهر: 680 جنيهًا.

- اشتراك 6 أشهر: 1340 جنيهًا.

- اشتراك 9 أشهر: 2000 جنيه.

14 محطة:

- اشتراك 3 أشهر: 1010 جنيهات.

- اشتراك 6 أشهر: 2000 جنيه.

- اشتراك 9 أشهر: 2990 جنيهًا.

18 محطة:

- اشتراك 3 أشهر: 1250 جنيهًا.

- اشتراك 6 أشهر: 2450 جنيهًا.

- اشتراك 9 أشهر: 3650 جنيهًا.

22 محطة:

- اشتراك 3 أشهر: 1550 جنيهًا.

- اشتراك 6 أشهر: 3050 جنيهًا.

- اشتراك 9 أشهر: 4550 جنيهًا.

26 محطة:

- اشتراك 3 أشهر: 1850 جنيهًا.

- اشتراك 6 أشهر: 3650 جنيهًا.

- اشتراك 9 أشهر: 5450 جنيهًا.

30 محطة:

- اشتراك 3 أشهر: 2150 جنيهًا.

- اشتراك 6 أشهر: 4250 جنيهًا.

- اشتراك 9 أشهر: 6350 جنيهًا.

طرق سداد اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT

أتاحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عدة وسائل لسداد قيمة الاشتراكات، تشمل الدفع النقدي من خلال شبابيك الحجز الموجودة بالمحطات، أو السداد عبر تطبيق Instapay، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع في الحساب البنكي الخاص بالشركة لدى البنك الأهلي المصري.

وتوفر هذه الخيارات أكثر من وسيلة أمام الطلاب لإنهاء إجراءات السداد واستخراج الاشتراكات بسهولة، ضمن خطة تسهيل استخدام الأتوبيس الترددي خلال العام الدراسي.

خطوات استخراج اشتراك الطلبة

تبدأ إجراءات استخراج أسعار اشتراكات الطلبة للأتوبيس الترددي BRT من خلال:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة.

ـ تحميل وطباعة استمارة الاشتراك.

ـ تسجيل البيانات المطلوبة بشكل واضح واعتمادها من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

ـ تسليم الاستمارة في محطة الإسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة.

ـ يحصل الطالب على كارت الاشتراك من المحطة نفسها التي تم تقديم الأوراق بها.