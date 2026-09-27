قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، إن الأتوبيس الترددي السريع BRT يمثل بديلًا للخط الخامس لمترو الأنفاق، موضحًا أنه يعد وسيلة نقل متميزة وصديقة للبيئة، وتسهم في تطوير منظومة النقل.

وأضاف أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأتوبيس الترددي BRT يعمل على أحد أكثر الطرق كثافة مرورية، وهو الطريق الدائري، الذي يشهد مرور نحو 213 ألف مركبة يوميًا.

وأوضح أن تشغيل الأتوبيس الترددي يأتي بالتزامن مع تنظيم الحركة العشوائية لبعض وسائل النقل الأخرى على الطريق الدائري، بما يسهم في تحسين حركة المرور وتوفير وسيلة نقل تتمتع بكفاءة عالية.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والموانئ إلى أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي BRT يبدأ من 5 جنيهات ويصل إلى 35 جنيهًا، وفقًا للمسافة، مؤكدًا أن المشروع يحقق فوائد للدولة والمواطن من خلال توفير وسيلة نقل منظمة وفعالة.