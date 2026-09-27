قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 27-9-2026
خبير سيارات كهربائية: السيارات الهجينة الصينية تحظى بإقبال متزايد في السوق الأوروبية
دار الإفتاء: رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعد الانتهاء منه أمر مستحب
فولكس واجن ID BUZZ.. بتصميم فان وأداء كهربائي
روّج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. عقوبة المُتهمين بالقانون
هاني سرحان يكشف كواليس «ما لم يُحكَ عن بني مزار» ويُعلّق على تفاعل الجمهور مع الأحداث
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها
متى يُلغى ترخيص المنشأة الفندقية؟.. 9 حالات حدّدها القانون
«الدماطي»: الأهلي يدعم الشناوي وجميع لاعبيه.. ولا صحة لمنع اللاعبين من مواجهة جنوب إفريقيا
ترامب: اتفاق مع كوبا قادم .. والعمل العسكري لن يكون ضروريًا
دونجا: حسام حسن يحتاج إلى الهدوء .. ونصيحتي له أن يقلل من التصريحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري طرق: الأتوبيس التردّدي يوفر الوقت.. وزمن التقاطر من 3 لـ 5 دقائق

استشاري طرق: الأتوبيس الترددي يوفر الوقت.. وزمن التقاطر من 3 لـ5 دقائق
استشاري طرق: الأتوبيس الترددي يوفر الوقت.. وزمن التقاطر من 3 لـ5 دقائق
شيماء جمال

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن تجربة المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي تؤكد أن هناك نقلة نوعية في مستوى النقل على الطريق الدائري، سواء في زمن التقاطر أو في مستوى الخدمة.

وأوضح خلال برنامج “من ماسبيرو”، أن من أبرز مميزات الأتوبيس الترددي توفير الوقت والسرعة الفائقة، مشيرا إلى أنه يسير في حارة منعزلة ومخصصة له، بما يجعله وسيلة نقل يمكن الاعتماد عليها، ولا يتأثر بأزمات الطريق أو حالات التكدس، لافتًا إلى أن الحارة مخصصة ومعزولة بخط وكاميرات مراقبة، كما توجد حواجز خرسانية عند المحطات.

وأشار إلى أن زمن التقاطر حاليًا قياسي، ويتراوح بين 3 و5 دقائق فقط، وهو ما يجعله وسيلة نقل ترددية، فالمواطن لن يحتاج إلى الانتظار لفترات طويلة، ويمكنه تحديد موعد وصوله إلى المحطة وفقًا لموعد الرحلة.

وأضاف أن استخدام هذه الوسيلة يوفر مواعيد دقيقة جدًا للوصول، إلى جانب توفير الوقت، فضلًا عن أن أسعارها اقتصادية.

ونوه أن الأتوبيس الترددي صديق للبيئة، لأن الحافلات تعمل بالكهرباء، وبالتالي لا ينتج عنها تلوث أو انبعاثات أو تلوث سمعي.

كما أن الحافلات تتمتع بمعايير للراحة والأمان، حيث إنها مكيفة، وتضم مقاعد مخصصة لذوي الهمم، إلى جانب وصلات USB وخدمة واي فاي وشبكات داخلية، فضلًا عن وجود كاميرات تراقب المحطات والمسارات بالكامل.
 

الأتوبيس الترددي المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي النقل الطريق الدائري كاميرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

العروسين

بالجلابية الصعيدي.. عروسة تحتفل بخطوبتها على أنغام المزمار البلدي في سوهاج

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

مدحت شلبي والخطيب

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

ترشيحاتنا

متهمين

3 أحكام بالإعدام.. جريمة هزت أسيوط بدأت بزيارة وانتهت بمصرع زوجين.. تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

9415 حالة..تفاصيل المرحلة الأولى من الموجة الــ 30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المحافظات

معاينة الحديقة العامة

تفاصيل واقعة طرد سيدة وأطفالها من حديقة عامة بسوهاج وتحذيرات شديدة اللهجة من المحافظ للمستأجرين

بالصور

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد