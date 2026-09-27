أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

تحدّث الإعلامي أحمد شوبير عن الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ارتداء مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، القميص رقم 1، بعد غياب محمد الشناوي عن قائمة الفراعنة الأخيرة.

وأكد شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، أن هناك محاولات لإثارة أزمة غير موجودة من الأساس بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، من خلال الحديث عن أحقية أي لاعب في ارتداء القميص رقم 1.

وقال شوبير إن البعض يتساءل عن سبب ارتداء مصطفى شوبير للقميص رقم 1، وكأن الرقم مرتبط بشكل دائم بمحمد الشناوي، موضحًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن الرقم سبق أن ارتداه أكثر من حارس مع منتخب مصر.

وأوضح أحمد شوبير أن عصام الحضري ارتدى القميص رقم 1 مع منتخب مصر خلال المشاركة في كأس العالم 2018، بينما كان أحمد الشناوي يرتدي الرقم نفسه حتى آخر مشاركاته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أن محمد الشناوي حصل على القميص رقم 1 بعد ذلك، مؤكدًا أنه لو كان أحمد الشناوي موجودًا في قائمة المنتخب في ذلك الوقت، لارتدى محمد الشناوي القميص رقم 16 بدلًا من الرقم 1.

وأشار شوبير إلى أن محمد الشناوي لم يكن دائمًا يرتدي القميص رقم 1 مع منتخب مصر، مستشهدًا بمشاركته في كأس العالم، حيث ظهر بالقميص رقم 23.

وأوضح أن محمد الشناوي ارتدى الرقم 1 بعد خروج أحمد الشناوي من حسابات المنتخب، ثم تكرر الأمر ذاته لاحقًا، عندما غاب محمد الشناوي وارتدى مصطفى شوبير القميص رقم 1.

وشدد أحمد شوبير على أن ارتداء مصطفى شوبير للقميص رقم 1 لا يحمل أي دلالة خاصة، ولا يمثل أزمة مع محمد الشناوي، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بتوزيع أرقام القمصان داخل قائمة المنتخب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن البعض قد يفسر دفاعه عن مصطفى شوبير باعتباره نابعًا من صلة القرابة بينهما، قائلًا إن الحديث عن الأمر يجب أن يكون من زاوية واقعية وتاريخية، بعيدًا عن إثارة الأزمات أو خلق منافسة غير موجودة بين حارسي الأهلي ومنتخب مصر.