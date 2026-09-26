بالجلابية الصعيدي.. عروسة تحتفل بخطوبتها على أنغام المزمار البلدي في سوهاج

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظات احتفال عروسة بخطبتها في محافظة سوهاج، وسط أجواء من البهجة والسعادة، وبمشاركة الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما بهذه المناسبة.

وظهرت العروسة في الفيديو وهي ترتدي جلابية صعيدية بلدي، في إطلالة مستوحاة من التراث الصعيدي، وشاركت خطيبها الاحتفال على أنغام المزمار البلدي، وسط أجواء شعبية مميزة عكست الطابع الخاص للاحتفال.

كما ظهرت العروسة وهي ترقص مع خطيبها بالعصا، وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين، بينما علت الزغاريد من أفراد العائلة والأصدقاء، في مشهد اتسم بالفرح والاحتفال.

وحرص العروسان خلال الاحتفال على مشاركة الحاضرين أجواء الخطوبة، في أجواء يغلب عليها الطابع الصعيدي، مع الاستعانة بالموسيقى الشعبية والمزمار البلدي، وهو ما أضفى على المناسبة أجواءً مميزة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو المتداول، خاصة مع ظهور العروسة بإطلالة الجلابية الصعيدية ومشاركتها خطيبها الرقص بالعصا، وسط حالة من السعادة والاحتفال بين الحاضرين.

ويحرص كثير من أبناء الصعيد على الحفاظ على بعض العادات والتقاليد الشعبية خلال المناسبات الاجتماعية والأفراح، من بينها استخدام المزمار البلدي والموسيقى الشعبية، إلى جانب بعض الرقصات والاستعراضات التي تعكس الطابع التراثي للمناسبات.