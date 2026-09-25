محافظ أسوان يفاجئ محطات الوقود للتأكد من سلامة منظومة تداول وتعبئة البنزين والسولار

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة مفاجئة على عدد من محطات تعبئة المواد البترولية، لمتابعة منظومة تداول وتعبئة الوقود من السولار والبنزين، والوقوف على مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل.

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على إحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، والتأكد من وصول الوقود للمواطنين بصورة منتظمة وسليمة .

محافظ أسوان يتابع انتظام منظومة تداول وتعبئة الوقود

وخلال جولته، تابع المهندس عمرو لاشين آليات العمل داخل المحطات، ومدى انتظام عمليات تعبئة وصرف المنتجات البترولية، موجهاً بأهمية الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، والتعامل بكل حسم مع أى ممارسات غير قانونية من شأنها التأثير على انتظام إمدادات الوقود أو الإضرار بحقوق المواطنين.

توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية والتصدى للمخالفات



وأثناء جولته برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المعنية، شدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من جانب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة حركة تداول المنتجات البترولية بمختلف محطات الوقود، والتأكد من الالتزام بالأسعار والكميات المقررة.

كما وجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالفات يتم رصدها، وخاصة الممارسات غير المشروعة فى توزيع أو تداول الوقود بهدف تحقيق أرباح دون وجه حق، مع استمرار المتابعة الميدانية والرقابية لضمان وصول المنتجات البترولية لمستحقيها والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

إستمرار الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، بما يسهم فى إحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية، ومنع أى محاولات للتلاعب أو الاستغلال، والحفاظ على انتظام توفير احتياجات المواطنين من السولار والبنزين.

