الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12413 جريحا منذ 2 مارس الماضي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضى وحتى اليوم 25 سبتمبر، بلغت 4386 شهيدًا و12413 جريحًا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم - أن هذه الحصيلة تأتي في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، وما يرافقها من غارات وقصف مدفعي وتفجيرات واعتداءات على المناطق السكنية والمنشآت والممتلكات، لا سيما في الجنوب.

وبذلك؛ ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى اليوم إلى 8953 شهيدًا و30649 جريحًا، وفق الأرقام التراكمية الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

وتواصل وزارة الصحة العامة متابعة أعداد الضحايا والإصابات الناجمة عن الاعتداءات، وتحديث الحصيلة بصورة دورية من خلال مركز عمليات طوارئ الصحة، في إطار رصد التداعيات الإنسانية والصحية للعدوان المستمر على لبنان.