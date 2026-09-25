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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صفاء أبو السعود تحتفي بتتويج عملين من إنتاجها بذهبيتين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
محمد سعيد

أعربت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود عن سعادتها وفخرها بحصد عملين من إنتاجها جائزتين ذهبيتين، بعدما حققا المركز الأول في المسابقات الإذاعية الموازية في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، الذي اختتم فعالياته بحفل أقيم على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية، بمشاركة وفود إعلامية وفنية من مختلف الدول العربية، وتكريم وتتويج عدد كبير من الفائزين في مختلف المسابقات.

صفاء أبو السعود

وقالت صفاء أبو السعود في تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة، إنها سعيدة للغاية بهذا التتويج، خاصة أن العملين الفائزين كانا ثمرة أفكار المخرج تامر شحاتة والمخرج الدكتور محمد لطفي، مؤكدة أنها تحمست منذ البداية لفكرة المشاركة باسم مصر في المهرجانات الإذاعية والتليفزيونية.

وأوضحت أن فكرة الومضة التوعوية التي قدمها المخرج تامر شحاتة حول الأمان الرقمي جذبتها منذ أن حكى لها تفاصيلها، لما تحمله من فكرة جديدة وطريقة تقديم مختلفة، كما أعجبتها فكرة البرنامج الذي قدمه المخرج الدكتور محمد لطفي عن ذوي الهمم، لما يحمله من رسالة إنسانية مهمة.

وأكدت صفاء أبو السعود أنها آمنت بالفكرتين، وحرصت على إنتاج العملين وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لخروجهما بالشكل الذي يليق باسم مصر، مشيرة إلى أن فوزهما أسعدها وأسعد جميع أفراد فريق العمل، ويؤكد أن الإبداع المصري قادر على المنافسة والتميز في المحافل الدولية.

وأضافت: «إن شاء الله أواصل المشاركة في مهرجانات حول العالم خلال الفترة المقبلة، بأفكار جديدة مع فريق عملي المتميز، لنقدم أعمالًا تليق باسم مصر».

ويُعد المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون من أبرز الفعاليات التي تجمع صناع الإعلام والإذاعة والتليفزيون في المنطقة العربية، حيث يمثل مساحة سنوية لعرض الإنتاج العربي، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الإعلام.

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