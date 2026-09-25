القبض على لص سرق حقيبة ممرضة من داخل عيادة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالدلوف إلى عيادته الخاصة بالفيوم وسرقة حقيبة خاصة بإحدى الممرضات، وبها مبلغ مالي.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، طبيب مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، أبلغته إحدى الممرضات بالعيادة الخاصة به، بقيام أحد الأشخاص بمغافلتها وسرقة حقيبتها؛ فقام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتسنى ضبطه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل «له معلومات جنائية»، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين ارتكابه واقعتين آخرتين بذات الأسلوب، واتُخذت الإجراءات القانونية.