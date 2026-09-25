حسام موافي يوضح أسباب «المياه على الرئة».. ويحذر من حالة أكثر خطورة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل حالة مريض خضع لعملية تغيير صمام بالقلب، قبل أن يتعرض لتجمع سوائل على الرئة، موضحًا أن مصطلح «المياه على الرئة» قد يصف أكثر من حالة تختلف في أسبابها ودرجة خطورتها.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السوائل قد تتجمع داخل أنسجة الرئة نفسها، أو حول الرئة داخل الغشاء البلوري.

وأشار إلى أن وجود المياه داخل الرئة يعد أكثر خطورة، بينما يعتمد التعامل مع السوائل المتجمعة حولها على السبب الذي أدى إلى حدوثها.

ولفت أستاذ الحالات الحرجة إلى أن هبوط الجانب الأيمن من القلب يعد أحد الأسباب الشائعة لتجمع السوائل حول الرئة، موضحًا أنه في حال التأكد من سلامة القلب؛ يجب البحث عن أسباب مرضية أخرى.

وأضاف أن مرض الدرن يأتي ضمن الأسباب المحتملة لتجمع السوائل حول الرئة، ما يستدعي إجراء الفحوصات اللازمة للوصول إلى التشخيص الدقيق وتحديد سبب المشكلة.