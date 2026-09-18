حسام موافي يكشف علاقة الأنيميا بالصداع والإرهاق

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل حالة سيدة تبلغ من العمر 41 عامًا، تعاني من انخفاض مستوى الهيموجلوبين والصداع المستمر، إلى جانب الشعور بالإغماء عند الوقوف، موضحًا أن بعض هذه الأعراض قد تحتاج إلى فحوصات منفصلة ولا يمكن إرجاعها جميعًا إلى الإصابة بالأنيميا.

وقال حسام موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مستوى الهيموجلوبين الطبيعي لدى السيدات يبلغ نحو 12 جرامًا، مشيرًا إلى أهمية معرفة مستوى الهيموجلوبين لدى المريضة، وعدد أيام الدورة الشهرية عند تقييم حالتها.

وأوضح أن الأنيميا قد تؤدي إلى الإصابة بالصداع والإرهاق الشديد، نتيجة انخفاض كمية الهيموجلوبين المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم، قائلًا: «الأنيميا نقص أكسجين».

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن معرفة عدد أيام الدورة الشهرية تعد من المعلومات المهمة عند تقييم انخفاض الهيموجلوبين لدى السيدات، خاصة أن فقدان الدم خلال الدورة قد يكون أحد العوامل المرتبطة بالأنيميا.

وأكد أن تحديد سبب انخفاض الهيموجلوبين يتطلب تقييم الحالة بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بربط جميع الأعراض بالأنيميا.