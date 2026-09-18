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حسام موافي يحذر من اعتبار الإغماء عند الوقوف عرضًا للأنيميا فقط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حسام موافي يحذر من اعتبار الإغماء عند الوقوف عرضًا للأنيميا فقط

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من اعتبار الإغماء الذي يحدث عند الوقوف نتيجة مباشرة للأنيميا، مؤكدًا أن هذه الحالة تحتاج إلى فحص أسباب أخرى قد تكون مرتبطة بانخفاض ضغط الدم.

وأوضح حسام موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقييم الإغماء عند الوقوف يبدأ بقياس ضغط الدم أثناء الاستلقاء، ثم إعادة قياسه بعد الوقوف، لافتًا إلى أن وجود فرق كبير بين القراءتين قد يستدعي فحص مستوى الصوديوم في الدم.

اختبار المنضدة المائلة لتحديد السبب

وأشار إلى وجود أسباب أخرى محتملة لانخفاض ضغط الدم عند الوقوف، من بينها وجود مشكلة مرتبطة بالعصب العاشر، موضحًا أن الطبيب قد يلجأ إلى إجراء اختبار «المنضدة المائلة» للمساعدة في تحديد سبب الإغماء.

وأكد موافي أن تقييم الحالة يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها معرفة مستوى الهيموجلوبين وعدد أيام الدورة الشهرية، إلى جانب فحص أسباب الإغماء وانخفاض ضغط الدم، للوصول إلى السبب الحقيقي للأعراض وتحديد التعامل الطبي المناسب معها.

حسام موافي طب قصر العيني الإغماء انخفاض ضغط الدم

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