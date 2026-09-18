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سعر الدولار اليوم بعد التراجع في البنوك
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الدولار اليوم بعد التراجع في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة داخل البنوك ، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وذلك بعدما سجلت العملة الأمريكية تراجعًا محدودًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأسبوع، بلغت قيمته نحو 10 قروش، وسط تحركات محدودة في أسعار الصرف.

وتراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك بين 52.08 و52.17 جنيه، بينما تحركت أسعار البيع بين 52.18 و52.27 جنيه، وفق مستويات ختام التعاملات المصرفية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وتحظى متابعة سعر الدولار اليوم باهتمام واسع من جانب المواطنين والشركات، في ظل ارتباط تحركات العملة الأمريكية بتكاليف الاستيراد والتعاملات الخارجية، وانعكاسها على عدد من السلع والخدمات والقطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجلت أسعار الدولار تفاوتًا محدودًا بين البنوك، وجاءت مستويات الشراء والبيع وفق آخر الأسعار الواردة على النحو التالي:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.
  • بنك نكست: 52.10 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 52.10 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 52.10 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 52.09 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • بنك إتش إس بي سي: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • بنك بيت التمويل الكويتي: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • البنك العقاري المصري العربي: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
    سعر الدولار في مصر

وتكشف هذه المستويات عن نطاق محدود بين أعلى وأقل أسعار الدولار داخل البنوك، سواء على مستوى الشراء أو البيع، مع استمرار تسعير العملة وفق ظروف التعاملات المصرفية.

أعلى وأقل سعر للدولار في ختام الأسبوع

سجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء بين البنوك المذكورة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.17 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للشراء 52.08 جنيه، وهو المستوى الذي سجلته مجموعة من البنوك الكبرى.

أما على مستوى البيع، فجاء أعلى سعر عند 52.27 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، في حين سجلت مجموعة من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، أقل سعر للبيع عند 52.18 جنيه.

ويعكس الفارق المحدود بين أسعار الدولار من بنك إلى آخر تفاوتًا محدودًا في التسعير، مع استمرار حركة سوق الصرف وفق ظروف العرض والطلب والتعاملات داخل الجهاز المصرفي.

الاحتياطي الأجنبي يسجل 55.07 مليار دولار

وتتابع الأسواق عددًا من المؤشرات المرتبطة بسوق الصرف، وفي مقدمتها تطورات صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، باعتبارها أحد مصادر دعم السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك بلغت الزيادة في الاحتياطي الأجنبي نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد.

ويعد مستوى الاحتياطيات الدولية من المؤشرات التي تتابعها الأسواق عند تقييم قدرة الجهاز المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، إلى جانب دعم الوفاء بالالتزامات الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

كما تعكس حركة الاحتياطي حجم السيولة المتاحة من النقد الأجنبي، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع مستويات الطلب على العملات الأجنبية خلال الفترات المختلفة.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وتكتسب هذه التحويلات أهمية بالنسبة إلى سوق الصرف، خاصة مع دخولها عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية، بما يوفر مصدرًا إضافيًا للنقد الأجنبي ويسهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية.

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