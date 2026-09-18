شوقي علام: إدراك الواقع جزء أساسي من صناعة الفتوى مع فهم النصوص وضبط الدلالة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن علم المنطق الذي ترجم إلى العربية واستفاد منه علماء المسلمين كان له دور مهم في ضبط التفكير العلمي، خاصة في مجالي “تصور المسائل” و“الاستدلال الصحيح”، وهو ما انعكس على العلوم الشرعية وعلى منهج الإفتاء.

شوقي علام: شروط المفتي أن يكون لديه تصور دقيق للمسألة قبل إصدار الحكم

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، أن من أهم شروط المفتي أن يكون لديه تصور دقيق للمسألة قبل إصدار الحكم، لأن صحة التصور تؤثر مباشرة على صحة الفتوى، إلى جانب امتلاكه القدرة على بناء استدلالات صحيحة قائمة على مقدمات سليمة تؤدي إلى نتائج موثوقة.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن الإمام الغزالي رغم نقده لبعض الفلاسفة، إلا أنه أكد أهمية المنطق، واعتبر أن من لا يُحسن فهمه لا يُوثق بعلمه، وهو ما ساهم في إدخال علم المنطق ضمن أدوات العلوم الإسلامية.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن صناعة الفتوى تقوم على شقين أساسيين: فقه الثبوت، وهو التحقق من صحة النصوص الواردة عن النبي ﷺ من خلال علوم الحديث والقرآن وتاريخ التشريع، وفقه الدلالة، وهو فهم مراد الشارع من النصوص وتحليل دلالات الألفاظ.

وتابع الدكتور شوقي علام أن الفتوى لا تكتمل إلا بعد استيعاب الأدلة الشرعية المختلفة مثل القياس والإجماع والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع وغيرها من أدوات الاستنباط التي قررها العلماء.

وشدد الدكتور شوقي علام على أن هناك جانبًا لا يقل أهمية وهو “إدراك الواقع”، حيث لا يمكن للمفتي أن يصدر حكمًا صحيحًا دون فهم دقيق للواقع الذي تُطبق عليه الفتوى، مشيرًا إلى أن العملية الإفتائية تقوم على تكامل بين النص والواقع والدلالة والاستدلال لتحقيق حكم شرعي صحيح ومعتبر.