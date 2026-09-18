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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الذهب
الذهب
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر لمتابعة آخر تطورات سوق المعدن النفيس والتعرف على مستويات البيع والشراء خلال التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وتحظى أسعار الذهب باهتمام خاص من المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية إلى جانب الباحثين عن شراء السبائك والجنيهات الذهبية بهدف الادخار والاستثمار.

وتتأثر حركة أسعار الذهب في السوق المحلية بعدد من العوامل المحلية والعالمية وفي مقدمتها سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب وحركة التداول داخل السوق.

أسعار الذهب الآن في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7255 جنيها للبيع و7210 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6350 جنيها للبيع و6310 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5445 جنيها للبيع و5410 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4235 جنيها للبيع و4205 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50800 جنيه للبيع و50480 جنيها للشراء.

وسجلت الأوقية نحو 225725 جنيها للبيع و224300 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأوقية عالميا نحو 4393.48 دولار.

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتحرك أسعار الذهب في مصر بصورة مستمرة وفقا للتغيرات التي تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية، ويأتي سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه في مقدمة العوامل المؤثرة على حركة المعدن النفيس داخل السوق المحلية.

كما تلعب مستويات العرض والطلب دورا في تحديد الأسعار خلال التعاملات اليومية، وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات على مدار اليوم نتيجة تحركات الأسواق العالمية أو تغيرات أسعار الصرف أو اختلاف مستويات الطلب والتداول.

ويجب الانتباه إلى أن أسعار جرام الذهب المعلنة لا تمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية التي يشتريها المستهلك، إذ تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى بحسب نوع المشغولة وتصميمها والشركة المصنعة والتاجر.

أسعار الذهب اليوم

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تحدد اتجاهات الأسواق وحركة المستثمرين، وتعد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية من أبرز العوامل التي تنعكس على حركة المعدن النفيس.

كما يرتبط الذهب بحركة الدولار الأمريكي عالميا حيث يمكن أن تؤثر تغيرات العملة الأمريكية على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وتؤثر معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى على توقعات المستثمرين وحركة الأصول المختلفة، كما قد تنعكس التطورات السياسية والاقتصادية والأزمات الجيوسياسية على أسعار الذهب نتيجة تغير مستويات المخاطر وعدم اليقين في الأسواق.

وخلال فترات ارتفاع حالة عدم اليقين قد يتجه بعض المستثمرين إلى الذهب ضمن استراتيجيات التحوط وتنويع الأصول.

أسعار الذهب اليوم

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يمثل الذهب إحدى وسائل الادخار التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين في مصر، وتتعدد أشكال اقتناء الذهب بين المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا لاحتياجات وأهداف كل شخص.

كما يدخل الذهب ضمن خطط تنويع الاستثمارات لدى بعض المستثمرين من خلال توزيع المدخرات على أكثر من أصل بهدف التعامل مع التقلبات التي قد تشهدها الأسواق.

وتظل متابعة أسعار الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب من أبرز العوامل التي تساعد على فهم التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب.

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