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فولكس فاجن تطرح أقوى GTI في تاريخها بقوة كهربائية ودفع خلفي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تطرح أقوى GTI في تاريخها بقوة كهربائية ودفع خلفي

فولكس فاجن ID.3 GTI
فولكس فاجن ID.3 GTI
عزة عاطف

كشفت شركة فولكس فاجن عن إطلاق طرازها الكهربائي الجديد «ID.3 GTI»، والذي يعتبر أقوى إصدار يحمل شعار GTI في تاريخ الصانع الألماني بقدرة تصل إلى 322 حصانًا. 

وتأتي هذه السيارة لتسجل سابقة تاريخية باعتبارها أول سيارة GTI تعتمد على نظام الدفع الخلفي للعجلات بدلاً من الدفع الأمامي التقليدي، مستفيدة من التحديثات الشاملة التي حصلت عليها تشكيلة الهاتشباك الكهربائية المسماة حديثًا ID.3 Neo.

أداء رياضي متطور ونظام قيادة مخصص لفئات GTI

تعتمد فولكس فاجن ID.3 GTI على محرك كهربائي فردي مثبت على المحور الخلفي يولد قوة 322 حصانًا (ما يعادل 240 كيلواط) وعزم دوران يبلغ 545 نيوتن/متر، متفوقة بفارق حصان واحد على طراز جولف GTI Edition 50. 

وتستطيع السيارة الهاتشباك الرياضية الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة (62 ميلًا في الساعة) في غضون 5.6 ثوانٍ، مع تسجيل سرعة قصوى محددة إلكترونيًّا عند 200 كم/ساعة. 

وزودت الشركة السيارة بنظام شاسي رياضي متكيف DCC وإدارة ديناميكية متطورة للقيادة، تتضمن وضعية قيادة GTI مخصصة تعمل على ضبط استجابة الدفع وتوفير محاكاة صوتية تعزز الطابع الرياضي أثناء القيادة.

بطارية بسعة 79 كيلواط/ساعة وتصميم مستوحى من ID. Polo GTI

تستمد المنظومة طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة استخدام فعالة تبلغ 79 كيلواط/ساعة، والتي تتيح للمركبة قطع مدى سير يصل إلى 601 كم (373 ميلًا) وفق معيار WLTP الأوروبي بشحنة واحدة. 

وتدعم السيارة تقنية الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 183 كيلواط، مما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 29 دقيقة. 

وحصلت السيارة من الخارج على لمسات تصميمية مستعارة من شقيقتها الأصغر ID. Polo GTI، أبرزها تصميم العجلات الرياضية Wörthersee بمقاس 20 بوصة، بالإضافة إلى تحسينات على الصدام الخلفي والحواف الجانبية لإبراز الهوية الرياضية لفئات فولكس فاجن الكهربائية القادمة.

فولكس فاجن ID.3 GTI
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