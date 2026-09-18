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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
ريهام قدري

تواصل الفنانة الشابة يارا السكري لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تجمع بين الأناقة والأنوثة والعصرية، سواء في المناسبات الفنية أو جلسات التصوير والإطلالات الصيفية.

وخلال عام 2026، ظهرت يارا بعدد من الإطلالات التي عكست تنوع اختياراتها في عالم الموضة، بداية من الفساتين الراقية وصولا إلى الإطلالات الكاجوال والجريئة.

يارا السكري بالفستان الأبيض

من أبرز إطلالات يارا ظهورها بفستان أبيض طويل بتصميم حورية البحر، تميز بقصة محددة عند الخصر وانسيابية واضحة في الجزء السفلي، مع اعتمادها تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم.

وظهرت يارا بهذا اللوك ضمن إطلالاتها خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي 2026، حيث اختارت تصميما من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي.

إطلالة ذهبية لافتة

وفي ظهور آخر، اختارت يارا فستانا ذهبيا طويلا لامعا، مع مكياج هادئ بلمسات برونزية، ما منح الإطلالة طابعا أنثويا يتناسب مع أجواء المناسبات المسائية.

الأسود يليق بـ يارا السكري

كما تألقت يارا في أكثر من ظهور بإطلالات باللون الأسود، تنوعت بين الفساتين والتصميمات العصرية، مع الاعتماد على تفاصيل بسيطة وإكسسوارات ناعمة لإكمال اللوك.

وفي إحدى المناسبات، ظهرت بإطلالة كلاسيكية اعتمدت على بدلة سوداء بأزرار ذهبية، نسقتها مع قميص أبيض وإكسسوارات ذهبية، مع ترك شعرها منسدلا بشكل طبيعي.

إطلالة صيفية على البحر

ولم تقتصر اختيارات يارا على الإطلالات الرسمية، إذ ظهرت خلال جلسة تصوير على شاطئ البحر بفستان لامع، في إطلالة صيفية لافتة اعتمدت فيها على أجواء البحر والتصميم الأنثوي.

كما ظهرت في إطلالات صيفية أخرى بالفساتين القصيرة والتصميمات المزينة بالنقوش، إلى جانب القميص الأبيض والشورت، وهو ما منح اختياراتها طابعا أكثر عصرية وحيوية.

إطلالات يارا السكري بين الجرأة والأناقة

وتنوعت اختيارات يارا بين التصاميم الناعمة والفساتين المجسمة والإطلالات الأكثر جرأة، مع اهتمام واضح بتناسق الشعر والمكياج والإكسسوارات مع كل تصميم.

وفي أحدث ظهور لها، لفتت الأنظار بفستان ضيق بتصميم درابيه عند منطقة الخصر والبطن، وانسدل من أحد جانبيه ذيل طويل وواسع، مع اعتماد تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وتحرص يارا السكري في إطلالاتها على التنقل بين الأسلوب الكلاسيكي واللمسات العصرية، وهو ما جعل اختياراتها محط اهتمام متابعي الموضة والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
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