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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير..سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهرت تعاملات الدولار استقراراً مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوى البنوك العاملةفي السوق المصرية.

الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك اليوم.

تحركات الدولار 

وهوى  الدولار مقابل الجنيه  أمس بقيمة 21 قرشا بمختلف البنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار 52.08 جنيه .

الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيه للشراء و 52,18 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50,27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر الدولار 52.05 جنيه للشراء و 51.15 رللبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.08 جنيه لشراء و 52.18 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، HSBC، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار 52.10 جنيه للشراء و 52.2 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، قناة السويس،نكست".

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع في بنك سايب.

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