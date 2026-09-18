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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 أسباب وراء نفاد رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

يلاحظ بعض مستخدمي عدادات الكهرباء  مسبقة الدفع سرعة نفاذ رصيد كارت الكهرباء، خاصة مع زيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية وارتفاع معدلات الاستهلاك، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب نفاد الرصيد سريعا.

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أسباب نفاذ رصيد العداد سريعا وهي.. 

أسباب نفاد رصيد كارت الكهرباء بسرعة

1- الانتقال إلى شرائح استهلاك أعلى

يتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق شرائح، ومع زيادة الاستهلاك ينتقل المشترك إلى شريحة أعلى، وبالتالي ترتفع تكلفة الكيلووات المستهلك،وكذلك زيادة رسوم خدمة العملاء والتي وصلت إلى 100 في الشربحة الأخيرة  وهو ما يؤدي إلى انخفاض الرصيد بصورة أسرع مع زيادة الاستهلاك.

2- الخصومات والأقساط المستحقة

قد يتضمن العداد مبالغ يتم خصمها وفقًا للبيانات المسجلة عليه، ومنها بعض الرسوم أو أقساط قيمة العداد في حالة تركيبه بنظام التقسيط، ولذلك قد يلاحظ المشترك انخفاضًا في الرصيد لا يرتبط مباشرة بالاستهلاك اليومي للأجهزة.

3- تشغيل الأجهزة مرتفعة الاستهلاك

يعد تشغيل سخانات المياه، وأجهزة التكييف، والدفايات، والغلايات الكهربائية، والمكاوي وغيرها من الأجهزة ذات القدرة المرتفعة لفترات طويلة أحد أهم أسباب زيادة الاستهلاك.

ويزداد معدل الاستهلاك عند تشغيل أكثر من جهاز مرتفع القدرة في الوقت نفسه.

4- الأجهزة القديمة

يمكن للأجهزة التي انخفضت كفاءتها أو تحتاج إلى صيانة أن تعمل لفترات أطول للوصول إلى الأداء المطلوب، وهو ما ينعكس على إجمالي استهلاك الكهرباء.

5- التوصيلات الكهربائية

في حالة وجود مشكلة في التوصيلات الداخلية أو تسريب كهربائي، قد يستمر العداد في تسجيل استهلاك، لذلك فإن انخفاض الرصيد بصورة غير معتادة يستدعي فحص الشبكة الداخلية بواسطة فني متخصص.

6- ترك الأجهزة على وضع الاستعداد

بعض الأجهزة تستمر في استهلاك قدر من الكهرباء عند تركها في وضع الاستعداد، ولذلك فإن فصل الأجهزة من مصدر الكهرباء عند عدم استخدامها يمكن أن يساعد في تقليل الاستهلاك، خاصة عند تكرار ذلك مع عدد كبير من الأجهزة.

7- سوء استخدام أجهزة التكييف والتدفئة

ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة أثناء تشغيل التكييف أو استخدام درجات حرارة غير مناسبة يؤدي إلى زيادة مدة تشغيل الجهاز، وبالتالي ارتفاع استهلاك الكهرباء.

كيف تحافظ على رصيد كارت الكهرباء؟

يمكن للمشترك خفض استهلاكه من خلال اتباع عدد من الإجراءات البسيطة، أبرزها:

* استخدام لمبات LED الموفرة.

* إطفاء الأنوار في الأماكن غير المستخدمة.

* فصل الأجهزة غير المستخدمة من مصدر الكهرباء.

* إجراء الصيانة الدورية للتكييف والثلاجة والموتورات.

* تجنب تشغيل عدة أجهزة مرتفعة الاستهلاك في الوقت نفسه قدر الإمكان.

* ضبط التكييف على درجة حرارة معتدلة وإحكام غلق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل.

* متابعة الرصيد بصورة منتظمة للتعرف على معدل الاستهلاك.

ماذا تفعل إذا انخفض الرصيد بصورة غير طبيعية؟

إذا لاحظ المشترك أن الرصيد ينخفض بصورة لا تتناسب مع معدل استخدامه للكهرباء، فيمكنه مراجعة شركة توزيع الكهرباء التابعة له للتحقق من بيانات العداد وفحصه، إلى جانب مراجعة التوصيلات الكهربائية الداخلية.

كما يفضل التأكد من قراءة العداد للبيانات قبل شحن الكارت، ثم إدخال الكارت مرة أخرى في العداد بعد الشحن لتسجيل قيمة الشحنة.

وتظل متابعة الاستهلاك بصورة دورية من أهم الوسائل التي تساعد المشترك على معرفة أسباب انخفاض الرصيد والتحكم في قيمة فاتورة الكهرباء أو عدد مرات شحن الكارت خلال الشهر.

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