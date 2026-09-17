دون تغيير..تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

يستمر استقرار سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 17-9-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

أظهرت أسعار العملات العربية في مواجهة الجنيه؛ ثباتا دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك قبل ساعات من اليوم.

سعر الريال السعودي

وبلغ الريال السعودي 13.86 جنيها للشراء 13.9 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 169.41 جنيها للشراء و 169.91 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي 14.17 جنيها للشراء و14.21 جنيها للبيع.



سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 138.13 جنيها للشراء و138.51 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 135.25 جنيها للشراء و135.64 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 73.34 جنيها للشراء و73.75 جنيها للبيع.