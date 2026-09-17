سعر الدولار اليوم 17 سبتمبر 2026.. أسعار الشراء والبيع

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 نسبيًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية ومكاتب الصرافة، وفق آخر تحديث للأسعار الواردة، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 52.07 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك عند مستويات متقاربة، مع اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع.

ويبحث المتعاملون بصورة مستمرة عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، سواء لمعرفة قيمة العملة الأمريكية عند الشراء أو السعر الذي يتم الحصول عليه عند بيع الدولار، لذلك يرصد التقرير الآتي أحدث مستويات سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، مع الحفاظ على جميع الأرقام الواردة في التحديث.

كم سجل سعر الدولار اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 نحو 52.07 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

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وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك القاهرة 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، في حين سجل سعر الدولار بمكاتب الصرافة نفس سعر البنك المركزي.

وتشير مستويات الأسعار الواردة في التحديث إلى استقرار نسبي لسعر الدولار في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع وجود فروق محدودة بين الأسعار المعلنة للشراء والبيع بحسب البنك.

ما سعر الدولار في مكاتب الصرافة اليوم؟

سجل سعر الدولار بمكاتب الصرافة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 نفس سعر البنك المركزي، بينما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.07 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في مكاتب الصرافة ضمن أبرز البيانات التي يهتم بها الباحثون عن أسعار العملات، خاصة الراغبين في معرفة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري عند التعامل في شركات ومكاتب الصرافة.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 نحو 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ضمن مستويات الأسعار المتقاربة مع عدد من البنوك الأخرى، وفق آخر تحديث الوارد في البيانات محل التقرير.

ما سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للأسعار اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

ويظهر سعر الدولار في بنك مصر عند المستوى نفسه المسجل في عدد من البنوك الأخرى الواردة في التحديث، مع استمرار متابعة المتعاملين لسعر الشراء وسعر البيع.

كم سجل الدولار في بنك القاهرة؟

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 نحو 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك ضمن أسعار الدولار المعلنة في البنوك المصرية، والتي تتفاوت بصورة محدودة بين مؤسسة مصرفية وأخرى، بحسب سعر الشراء وسعر البيع في كل بنك.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس؟

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

ويواصل سعر الدولار تصدر عمليات البحث اليومية المتعلقة بأسعار العملات، إذ يهتم المتعاملون بمعرفة آخر تحديث لسعر العملة الأمريكية في البنوك المختلفة قبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.

كم سعر الدولار في البنك التجاري الدولي؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للأسعار الواردة عن تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

ويختلف هذا المستوى عن الأسعار المسجلة في بعض البنوك الأخرى، وهو ما يبرز أهمية متابعة أسعار الدولار في أكثر من بنك عند البحث عن أحدث سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان ضمن مستويات الأسعار المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

كم بلغ سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث الوارد عن تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

وتعد متابعة سعر الدولار في البنوك الإسلامية والتجارية من عمليات البحث اليومية للمتعاملين الراغبين في مقارنة الأسعار المعلنة للشراء والبيع.

ما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول؟

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للأسعار الواردة في البيانات.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات سعر الدولار المعلنة في البنوك المصرية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

كم سعر الدولار في المصرف العربي الدولي؟

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدُّوَليّ 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند المستوى نفسه المسجل في عدد من البنوك الواردة في التحديث، وفق الأسعار المعلنة للشراء والبيع.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 نحو 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر من المستويات الواردة في آخر تحديث لأسعار الدولار بالبنوك، مع استمرار الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسعار في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية.

كم سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للأسعار الواردة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي ضمن قائمة أسعار العملة الأمريكية التي يبحث عنها المتعاملون لمقارنة مستويات الشراء والبيع بين البنوك.

ما أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

تشمل أسعار الدولار الواردة في آخر تحديث اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 سعر 52.07 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وكذلك سجل في بنك القاهرة 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي نحو 52.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك البركة الإسلامي 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي الدُّوَليّ 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث وارد عن أسعار اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

هل استقر سعر الدولار اليوم الخميس؟

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفق البيانات الواردة في التحديث، مع اختلاف مستويات سعر العملة الأمريكية من بنك إلى آخر.

ويظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أكثر أسعار العملات متابعة على مدار التعاملات اليومية، حيث يبحث المتعاملون عن أحدث سعر للشراء والبيع في البنوك ومكاتب الصرافة، خصوصًا مع إمكانية اختلاف الأسعار بين المؤسسات المصرفية.

وبحسب آخر تحديث الوارد، سجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.07 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بينما سجلت عدة بنوك سعر 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، في حين سجل بنك أبو ظبي الإسلامي 52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

وتستمر متابعة سعر الدولار اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 على مدار التعاملات، في ظل اهتمام الباحثين بمعرفة آخر سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنوك ومكاتب الصرافة.