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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الدولار يتراجع في البنوك اليوم الخميس

الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026، حيث انخفضت العملة الأمريكية بنحو 10 قروش داخل البنوك ، بالتزامن مع تحركات محدودة في أسعار الصرف بنهاية التعاملات.

وتراوحت مستويات شراء الدولار في البنوك بين 52.08 و52.17 جنيه، بينما تحركت أسعار البيع بين 52.18 و52.27 جنيه، وفق المستويات الواردة في ختام التعاملات المصرفية.

ويواصل المواطنون والشركات متابعة سعر الدولار اليوم بصورة مستمرة، نظرًا لتأثير تحركات العملة الأمريكية على عدد من القطاعات والسلع والخدمات المرتبطة بتكلفة الاستيراد والتعاملات الخارجية.

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الدولار اليوم في البنوك 

جاءت أسعار شراء وبيع الدولار في عدد من البنوك الرئيسية بنهاية تعاملات الخميس على النحو التالي:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.
  • بنك نكست: 52.10 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 52.10 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 52.10 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 52.09 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • بنك إتش إس بي سي: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • بنك بيت التمويل الكويتي: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
  • البنك العقاري المصري العربي: 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار في ختام التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.17 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للشراء 52.08 جنيه لدى مجموعة من البنوك.

سعر الدولار في مصر اليوم

وعلى مستوى البيع، بلغ أعلى سعر للدولار 52.27 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، في حين سجلت البنوك الكبرى، ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، أقل سعر للبيع عند 52.18 جنيه.

ويعكس اختلاف أسعار الصرف بين البنوك هامشًا محدودًا في تسعير العملة الأمريكية، مع استمرار حركة التعاملات وفقًا لظروف العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

الاحتياطي الأجنبي يدعم مؤشرات سوق الصرف

ويرتبط استقرار مؤشرات سوق الصرف بعدد من العوامل، من بينها تطورات صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، التي تمثل أحد مصادر دعم السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك سجل الاحتياطي الأجنبي زيادة تقدر بنحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، بما يعكس تحسنًا في مستويات السيولة بالنقد الأجنبي.

ويمثل ارتفاع الاحتياطيات الدولية أحد المؤشرات التي تتابعها الأسواق لتقييم قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، إلى جانب دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد.

كما تراقب الأسواق مستويات الاحتياطي باعتبارها مؤشرًا مهمًا على حجم السيولة المتاحة من النقد الأجنبي وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع مستويات الطلب على العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 47.3 مليار دولار

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بعدما سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت قيمة الزيادة نحو 29.6%، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وتكتسب هذه التحويلات أهمية بالنسبة إلى سوق الصرف، خاصة مع دخولها عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية، بما يسهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتوفير مصادر إضافية للنقد الأجنبي.

ماذا يعني تراجع الدولار أمام الجنيه؟

ويأتي التراجع المحدود في سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس ضمن نطاق التحركات اليومية للعملة الأمريكية داخل البنوك، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

ويظل سعر الصرف خاضعًا للتغيرات في السوق المصرفية وفق حركة التعاملات والعرض والطلب، لذلك قد تختلف الأسعار من بنك إلى آخر، كما يمكن أن تتغير خلال فترات التعاملات المصرفية.

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