بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

تصدرت الفنانة يارا السكري، مؤثرات البحث «تريند» على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تلميحها عن ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، خلال ندوة ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي.

ويبحث الكثيرون من المتابعين، عن فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري، بعد التلميح بأرتباطهما وبات الخبر شبه مؤكد.

وفي حقيقة الأمر يبلغ فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري، 13 عامًا، فالأول يبلغ من العمر 41 عامًا، فهو مواليد 12 ديسمبر 1985، والثانية تبلغ من العمر 28 عامًا، فهي مواليد 6 يناير 1998.

تصريح يارا السكري

وتحدثت يارا السكري عن فكرة الثنائيات وعلاقة الجمهور بها، قائلة: «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»، في إشارة إلى أن وجود الانسجام والمشاعر الحقيقية قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الجمهور يتفاعل مع أي ثنائي فني أو عاطفي.

وجاء تصريح يارا خلال الندوة التي شارك فيها أحمد العوضي والإعلامي نيشان، لتفتح كلماتها بابًا واسعًا للتفاعل بين الجمهور، خصوصًا أن الحديث عن علاقتها بالعوضي كان من أكثر الموضوعات التي حظيت باهتمام المتابعين خلال الفترة الأخيرة.

أعمال يارا السكري

وكان أحدث أعمال يارا السكري، هو فيلم صقر وكناريا، مع محمد إمام وشيكو، الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية خلال الأشهر الماضية.

ويضم فيلم "صقر وكناريا" كوكبة من النجوم، على رأسهم محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويعد من أبرز الأعمال السينمائية المطروحة خلال الموسم الحالي، لما يحمله من جرعة كبيرة من التشويق والإثارة والكوميديا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول شخصية "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والمغامرات والبحث عن حياة أكثر هدوءًا، إلا أن خططه تتغير تمامًا بعد لقائه بشخصية "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والعمليات السرية، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة.