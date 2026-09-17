بينهم لاعب الأهلي.. حمداني يعلن قائمة الجزائر استعدادًا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027

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أعلن مدرب المنتخب الجزائري إبراهيم حمداني قائمة الفريق استعدادًا لخوض مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر.

وضمت القائمة 26 لاعبًا، استعدادًا لمواجهات زامبيا وبوروندي والنيجر، حيث يستهل المنتخب الجزائري مبارياته بمواجهة زامبيا على أرضه يوم 25 سبتمبر الجاري، قبل أن يحل ضيفًا على بوروندي يوم 29 من الشهر ذاته.

ويعود منتخب «محاربي الصحراء» لخوض مباراة جديدة على أرضه أمام النيجر يوم 6 أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب الجزائري على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميلفين ماستيل، كيليان بيلازوج، عبداللطيف رمضان.

خط الدفاع: أشرف عبادة، ريان آيت نوري، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، سمير شرقي، جوان حجام، صهيب نايير، سعدي رضواني، أحمد توبة.

خط الوسط: حمد عبدلي، عادل عوشيش، نبيل بن طالب، فارس شايبي، إبراهيم مازا، آدم زرقان.

خط الهجوم: منصف بقرار، محمد أمين عمورة، عادل بولبينة، بشير بلومي، أمين شياخة، أمين جويري، أنس حاج موسى، إيلان كبال.