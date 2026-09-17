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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: «عزرائيل» ليس اسم ملك الموت

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله- سبحانه وتعالى- هو الذي يتوفى الأنفس، مشددًا على أن ذلك ثابت بنص القرآن الكريم في قوله- تعالى-: «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها».

قبض الروح يتم بأمر الله

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن قبض الروح يتم بأمر الله، لكن عن طريق ملائكة مُوكّلين بتنفيذ هذا الأمر، وعلى رأسهم ملك الموت.


ملك الموت لا يملك قرار قبض الأرواح

وأضاف الجندي أن ملك الموت لا يقبض الأرواح من تلقاء نفسه، ولا يملك قرار الموت، وإنما ينفذ أمر الله فقط، مؤكدًا أنه لا يعلم آجال الخلق مسبقًا، بل يأتيه الأمر في حينه فيقبض روح من أُمر به دون تأخير أو اختيار.

«عزرائيل» ليس ملك الموت

وأشار إلى أن اسم «عزرائيل» الشائع بين الناس ليس له أصل في القرآن أو السنة، موضحًا أن النصوص الشرعية لم تذكر اسم ملك الموت، رغم ذكر أسماء ملائكة آخرين مثل جبريل وميكائيل، ومالك خازن النار، ورقيب وعتيد، وهاروت وماروت.

 إخفاء اسم ملك الموت

ولفت إلى أن إخفاء اسم ملك الموت قد يحمل حكمة، منها عدم ربط الناس بين السبب والمسبب، حيث يظن البعض خطأً أن ملك الموت هو من يقرر الوفاة، بينما الحقيقة أن القرار لله وحده.

وأوضح الجندي أن قوله تعالى: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكّل بكم» يدل على أن لكل إنسان ملَكًا موكّلًا به، ينتظر تنفيذ الأمر الإلهي، مشيرًا إلى أن ملائكة الموت كُثُر، وليسوا ملكًا واحدًا فقط.

مسألة الموت لا تقبل الوساطة

وأكد أن مسألة الموت لا تقبل الوساطة، حتى للأنبياء، مستشهدًا بوفاة ابن النبي- صلى الله عليه وسلم-، حيث لم يمنع ذلك وقوع الأجل، موضحًا أن قوله- تعالى-: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» يقطع بعدم إمكانية تأخير أو تقديم لحظة واحدة.

ولفت إلى أن بقاء بعض المرضى لفترات طويلة رغم شدة حالتهم يرجع إلى أن أجلهم لم يأتِ بعد، مؤكدًا أن ملك الموت ينتظر الإذن الإلهي فقط، حتى يُنفذ الأمر في التوقيت المحدد.

وختم الجندي على أن فهم هذه المعاني يعزز الإيمان بالقضاء والقدر، ويؤكد أن الأمر كله بيد الله وحده.


 

خالد الجندي ملك الموت عزرائيل

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