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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: لا إشعار بالموت قبل وقوعه.. واعتقاد “الأربعين يومًا” وهم شائع

خالد الجندي
خالد الجندي
إيمان طلعت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الموت يأتي بغتة دون إنذار مسبق، نافيًا ما يتردد بين الناس عن شعور الإنسان بقرب أجله قبلها بفترة محددة، مثل 40 يومًا.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن ما يُشاع حول إحساس الإنسان بموته قبل وقوعه مجرد أوهام، قائلاً إن البعض يربط بين أحداث سابقة ووفاة أشخاص بعد رحيلهم، فيظن أنهم كانوا يشعرون بقرب النهاية، بينما الحقيقة غير ذلك.

وأضاف الجندي أن ما يُنقل عن بعض الأشخاص من تحديد موعد وفاتهم مسبقًا، يُعد من قبيل الكرامات الخاصة التي قد يمنّ الله بها على بعض عباده، لكنها ليست قاعدة عامة ولا يجوز القياس عليها.

وأشار إلى أن ملك الموت نفسه لا يعلم موعد وفاة أي إنسان قبل صدور الأمر الإلهي، مؤكدًا أنه لا يستطيع تقديم أو تأخير لحظة واحدة، بل ينفذ الأمر فور صدوره.

ولفت إلى أن فكرة انتظار الإنسان تنبيهًا قبل الموت ليُصلح حاله أو يتجهز للعبادة فكرة غير صحيحة، مشددًا على أن الواجب هو الاستعداد الدائم، لأن الأجل يأتي فجأة دون مقدمات.

وأوضح الجندي أن الحوادث الكبرى التي يموت فيها أعداد كبيرة في لحظة واحدة، مثل الزلازل أو التفجيرات، تؤكد أن الأمر لا يتعلق بملك واحد، بل بملائكة كُثُر موكلين بقبض الأرواح، كلٌ ينفذ ما أُمر به في التوقيت المحدد.

وأكد أن هذه المعاني ترسخ حقيقة أن الموت بيد الله وحده، وأنه لا مجال للتكهن بموعده، داعيًا إلى حسن الاستعداد والعمل الصالح في كل وقت.

خالد الجندي لا اشعار قبل الموت الموت يأتي بغتة ملك الموت

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