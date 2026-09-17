زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل ألاسكا الأمريكية.. ومخاوف من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة بلدة نيكولسكي في ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم الخميس، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وحتى الآن، لم تُبلغ السلطات عن أي أضرار أو إصابات، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية إصدار تحذيرات من تسونامي، وفقا لصحيفة ال موندو الإسبانية .

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 83 كيلومتراً عند خط عرض 52.81 درجة شمالًا وخط طول 171.34 درجة غربًا.

ثاني هزة أرضية قوية خلال أسبوعين



في 3 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر سواحل ألاسكا في أقصى شمال غرب الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير الرسمي الصادر عن هيئات الرصد الجيولوجي، لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وفيات أو إصابات أو أضرار في البنية التحتية في المجتمعات المجاورة.

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد 84 كيلومتراً جنوب غرب بلدة نيكولسكي. كما حددت القياسات الفنية للحدث الزلزالي عمقاً تقديرياً للبؤرة يبلغ 35 كيلومتراً.



عقب الزلزال الرئيسي، أفاد مركز ألاسكا للزلازل بأن النشاط الزلزالي في المنطقة أدى إلى سلسلة من حوالي عشر هزات ارتدادية. ومن بين هذه الهزات الثانوية، تجاوزت قوة ثلاث هزات على الأقل 4.0 درجات على مقياس ريختر، مما استدعى استمرار فرق المراقبة في المنطقة في رصدها.