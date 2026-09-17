قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
هل تؤثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | تحديث إجباري في ويندوز 11 لإغلاق 974 ثغرة أمنية .. و احذر هذه الحركة توقف هواتف آيفون في ثوانٍ

أحدث أخبار
أحدث أخبار
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

ويندوز 11 في خطر؟ تحديث إجباري وعاجل من مايكروسوفت بعد إغلاق 974 ثغرة أمنية

بعد حزمة أمان قياسية تسببت في مشاكل للنظام أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً إصلاحياً طارئاً وعاجلاً (يحمل الرمز KB5129194) لنظام التشغيل Windows 11، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاقها حزمة أمان دورية ضخمة تسببت في تعطيل بعض الميزات الحيوية لدى المستخدمين وذلك لسد رقم قياسي غير مسبوق من الثغرات الأمنية بلغ 974 ثغرة في شهر واحد (مقارنة بالرقم القياسي السابق في يوليو الذي بلغ 570 ثغرة)

احذر هذه الحركة.. ثغرة في iOS 27 توقف هواتف آيفون في ثوانٍ


بعد أيام قليلة من إطلاق نظام iOS 27، اكتشف المستخدمون طريقة لتعطيل هواتفهم مؤقتًا بسلسلة من التمريرات السريعة على الشاشة الرئيسية. وقد انتشرت هذه الطريقة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من المقالب الطريفة التي يمكن ممارستها على الأصدقاء.

لحسن الحظ، إنها مجرد مشكلة برمجية مؤقتة، ويمكنك الخروج منها بسهولة عن طريق إعادة تشغيل هاتفك بالقوة. إليك الطريقة

هل مللت من الهواتف الضخمة؟ .. إليك أفضل الهواتف الذكية الصغيرة والقابلة للطي هذا العام

أصبحت الهواتف الذكية صغيرة الحجم نادرةً بشكلٍ متزايد في السنوات الأخيرة،فبينما تتجاوز معظم الهواتف الرائدة الآن 6.7 بوصة، لا تزال العديد من الإصدارات الجديدة أقل من 6.3 بوصة ، أو تستخدم تصميماتٍ قابلةً للطيّ لتحافظ على حجمها الصغير دون التضحية بحجم الشاشة 

 تشمل القائمة الهواتف التقليدية ذات التصميم البسيط والهواتف الحديثة ما يلي

وحش الألعاب القادم.. iQOO تعلن رسميًا عن جهاز iQOO Pad Ultra النحيف
 

أعلنت شركة iQOO رسميًا عن موعد إطلاق جهازها اللوحي الجديد كليًا  جهاز iQOO Pad Ultra، والمقرر كشف النقاب عنه في حدث رسمي ضخم يوم 29 سبتمبر الجاري، ليكون نجم الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب الإلكترونية (e-sports) لهذا العام، وذلك بالتزامن مع إطلاق هاتفها الذكي المرتقب iQOO 16.

أكدت الشركة أن الجهاز الجديد يمثل مفهومًا مطورًا في عالم الحواسب اللوحية، حيث يدمج بين الأداء الخارق والهيكل النحيف والخفيف للغاية، ليوفر للمستخدمين تجربة ألعاب محمولة غير مسبوقة.

«سامسونج» تمنح سلسلة Galaxy S26 أكبر تحديث برمجي لهذا العام .. التفاصيل

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن بدء إطلاق تحديث One UI 9 للهواتف الرائدة المؤهلة، وذلك بعد فترة انتظار استمرت قرابة أربعة أشهر. 

 أكدت الشركة وصول التحديث رسميًا لسلسلة Galaxy S26 بأجهزتها الثلاثة، مع خطة لتوسيعه تدريجيًا ليشمل بقية الأجهزة لاحقًا.

أحدث أخبار أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارا وتقارير أحدث التقنيات هواتف أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

لانش بوكس

خطر يهدد صحة الأجيال.. استشاري تغذية يحذر من المشروبات الغازية والأغذية المصنعة

غزة

بين الإصلاح والحق في التمثيل.. فلسطين تطالب واشنطن بإعادة النظر في القيود والتقييمات

العقار

خبير عقاري يكشف توقيت شراء العقار وحركة الأسعار.. 250 عملية بيع خلال أسبوعين

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد