أخبار التكنولوجيا | تحديث إجباري في ويندوز 11 لإغلاق 974 ثغرة أمنية .. و احذر هذه الحركة توقف هواتف آيفون في ثوانٍ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

ويندوز 11 في خطر؟ تحديث إجباري وعاجل من مايكروسوفت بعد إغلاق 974 ثغرة أمنية

بعد حزمة أمان قياسية تسببت في مشاكل للنظام أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً إصلاحياً طارئاً وعاجلاً (يحمل الرمز KB5129194) لنظام التشغيل Windows 11، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاقها حزمة أمان دورية ضخمة تسببت في تعطيل بعض الميزات الحيوية لدى المستخدمين وذلك لسد رقم قياسي غير مسبوق من الثغرات الأمنية بلغ 974 ثغرة في شهر واحد (مقارنة بالرقم القياسي السابق في يوليو الذي بلغ 570 ثغرة)

احذر هذه الحركة.. ثغرة في iOS 27 توقف هواتف آيفون في ثوانٍ



بعد أيام قليلة من إطلاق نظام iOS 27، اكتشف المستخدمون طريقة لتعطيل هواتفهم مؤقتًا بسلسلة من التمريرات السريعة على الشاشة الرئيسية. وقد انتشرت هذه الطريقة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من المقالب الطريفة التي يمكن ممارستها على الأصدقاء.

لحسن الحظ، إنها مجرد مشكلة برمجية مؤقتة، ويمكنك الخروج منها بسهولة عن طريق إعادة تشغيل هاتفك بالقوة. إليك الطريقة

هل مللت من الهواتف الضخمة؟ .. إليك أفضل الهواتف الذكية الصغيرة والقابلة للطي هذا العام

أصبحت الهواتف الذكية صغيرة الحجم نادرةً بشكلٍ متزايد في السنوات الأخيرة،فبينما تتجاوز معظم الهواتف الرائدة الآن 6.7 بوصة، لا تزال العديد من الإصدارات الجديدة أقل من 6.3 بوصة ، أو تستخدم تصميماتٍ قابلةً للطيّ لتحافظ على حجمها الصغير دون التضحية بحجم الشاشة

تشمل القائمة الهواتف التقليدية ذات التصميم البسيط والهواتف الحديثة ما يلي

وحش الألعاب القادم.. iQOO تعلن رسميًا عن جهاز iQOO Pad Ultra النحيف



أعلنت شركة iQOO رسميًا عن موعد إطلاق جهازها اللوحي الجديد كليًا جهاز iQOO Pad Ultra، والمقرر كشف النقاب عنه في حدث رسمي ضخم يوم 29 سبتمبر الجاري، ليكون نجم الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب الإلكترونية (e-sports) لهذا العام، وذلك بالتزامن مع إطلاق هاتفها الذكي المرتقب iQOO 16.

أكدت الشركة أن الجهاز الجديد يمثل مفهومًا مطورًا في عالم الحواسب اللوحية، حيث يدمج بين الأداء الخارق والهيكل النحيف والخفيف للغاية، ليوفر للمستخدمين تجربة ألعاب محمولة غير مسبوقة.

«سامسونج» تمنح سلسلة Galaxy S26 أكبر تحديث برمجي لهذا العام .. التفاصيل

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن بدء إطلاق تحديث One UI 9 للهواتف الرائدة المؤهلة، وذلك بعد فترة انتظار استمرت قرابة أربعة أشهر.

أكدت الشركة وصول التحديث رسميًا لسلسلة Galaxy S26 بأجهزتها الثلاثة، مع خطة لتوسيعه تدريجيًا ليشمل بقية الأجهزة لاحقًا.