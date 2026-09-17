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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الألعاب القادم.. iQOO تعلن رسميًا عن جهاز iQOO Pad Ultra النحيف

جهاز iQOO Pad Ultra اللوحي
جهاز iQOO Pad Ultra اللوحي

أعلنت شركة iQOO رسميًا عن موعد إطلاق جهازها اللوحي الجديد كليًا  جهاز iQOO Pad Ultra، والمقرر كشف النقاب عنه في حدث رسمي ضخم يوم 29 سبتمبر الجاري، ليكون نجم الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب الإلكترونية (e-sports) لهذا العام، وذلك بالتزامن مع إطلاق هاتفها الذكي المرتقب iQOO 16.

أكدت الشركة أن الجهاز الجديد يمثل مفهومًا مطورًا في عالم الحواسب اللوحية، حيث يدمج بين الأداء الخارق والهيكل النحيف والخفيف للغاية، ليوفر للمستخدمين تجربة ألعاب محمولة غير مسبوقة.

ثورة في التبريد الذاتي وملحقات احترافية

 

يأتي جهاز iQOO Pad Ultra اللوحي مدعومًا بنظام تبريد ثوري فريد من نوعه في هذه الفئة، حيث يضم مروحة تبريد داخلية مدمجة بأبعاد (30 × 30 × 3.5 ملم) مع مساحة مخصصة لتبديد الحرارة تبلغ 1,661 مم². وتعمل المروحة بسرعة دوران فائقة تصل إلى 14,500 دورة في الدقيقة، لتضخ تدفق هواء يصل إلى 0.94 CFM، مما يضمن الحفاظ على استقرار الأداء ومنع اختناق المعالج أثناء جلسات اللعب الطويلة والمكثفة.

لتعزيز تجربة التحكم، طورت الشركة ملحقات مخصصة تباع بشكل منفصل، تشمل:ذراع تحكم ممتد ومطاطي  لتحويل التابلت إلى منصة ألعاب متكاملة ومقبض خلفي مريح يسهل إمساك الجهاز لفترات طويلة دون عناء.

على الجانب الآخر بحسب التسريبات والملصقات الترويجية الرسمية، يضم الجهاز مواصفات تقنية رائدة تشمل شاشة من نوع OLED بمقاس 8.8 بوصة بحواف رفيعة للغاية، وتحتوي على كاميرا أمامية في ثقب ممتد في المنتصف.

 يتميز الجهاز بنحافة مذهلة حيث يبلغ سُمكه 5.74 ملم فقط، بينما يزن 298 جرامًا، مما يجعله مريحًا جدًا للتنقل.

 جهاز iQOO Pad Ultra اللوحي

يعد من المتوقع تزويد الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المصنع بدقة 2 نانومتر المتطورة لتقديم أداء رسومي خارق

أما عن مواصفات الشحن فيأتي الجهاز ببطارية ضخمة السعة تقارب 9,000 مللي أمبير لضمان استمرارية اللعب دون انقطاع.

التصميم الخلفي والألوان

 يحتوي الظهر على وحدة كاميرا مربعة الشكل (Deco module) مدمج بها فتحة مخصصة لطرد الهواء الساخن. وسيتوفر التابلت عند الإطلاق بخيارين من الألوان وهي الأسود  والفضي 

شركة iQOO ألعاب الإلكترونية الحواسب اللوحية بطارية ضخمة منصة ألعاب

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