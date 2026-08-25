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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حيلة بسيطة لتقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. خطوات تمنع نفاد الباقة بسرعة

بطارية الهاتف
بطارية الهاتف
أسماء عبد الحفيظ

يبحث كثير من مستخدمي الهواتف عن حيلة تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف، خاصة مع سرعة انتهاء باقة الإنترنت رغم عدم استخدام الهاتف لفترات طويلة. 

وفي بعض الحالات، لا يكون السبب هو تصفح مواقع الإنترنت فقط، وإنما تشغيل التطبيقات في الخلفية أو تحميل الصور والفيديوهات تلقائيًا أو إجراء النسخ الاحتياطي باستخدام بيانات الهاتف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ما سبب استهلاك الإنترنت بسرعة؟

تعمل بعض التطبيقات في الخلفية حتى عندما لا تكون مفتوحة أمام المستخدم، وقد تقوم بتحديث المحتوى أو مزامنة الملفات أو تحميل الصور والفيديوهات.

 كما أن مشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية من أكثر الأنشطة التي تستهلك بيانات الهاتف.

لذلك، فإن تقليل استهلاك الإنترنت لا يعني التوقف عن استخدام الهاتف، وإنما التحكم في التطبيقات والإعدادات التي تستخدم البيانات دون حاجة.

حيلة بسيطة لتقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف

من أسهل الخطوات تفعيل توفير البيانات أو Data Saver الموجودة في معظم هواتف أندرويد.

وللوصول إليها عادةً:

  1. افتحي الإعدادات في الهاتف.
  2. اختاري الشبكة والإنترنت أو الاتصالات، ويختلف الاسم حسب نوع الهاتف.
  3. ادخلي إلى استخدام البيانات أو بيانات الهاتف.
  4. فعّلي خيار توفير البيانات Data Saver.

تعمل هذه الخاصية على تقليل استخدام البيانات في الخلفية، وقد تساعد على منع بعض التطبيقات من استهلاك الإنترنت دون أن تكوني تستخدمينها.

أوقفي تحميل الفيديوهات تلقائيًا

من الحيل المهمة أيضًا إيقاف التنزيل التلقائي للصور والفيديوهات داخل تطبيقات التواصل والمراسلة.

فعند تحميل كل فيديو أو صورة تصل إلى الهاتف تلقائيًا باستخدام بيانات الهاتف، يمكن أن تنفد الباقة بسرعة، خصوصًا في المجموعات التي تحتوي على عدد كبير من الوسائط.

ويُفضل ضبط التطبيقات بحيث يتم تنزيل الملفات تلقائيًا عند الاتصال بشبكة Wi-Fi فقط.

قلل جودة مشاهدة الفيديو

مشاهدة الفيديو بجودة عالية تستهلك كمية أكبر من البيانات. لذلك، عند استخدام بيانات الهاتف، يمكن اختيار جودة أقل للفيديو، خصوصًا عند مشاهدة محتوى لفترات طويلة.

كما يمكن الاستفادة من خيار تنزيل الفيديوهات أو الأغاني مسبقًا عبر Wi-Fi في التطبيقات التي توفر هذه الخاصية.

امنع التطبيقات من استخدام البيانات في الخلفية

يمكن أيضًا مراجعة التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الإنترنت.

ادخلي إلى إعدادات الهاتف ثم استخدام البيانات، وابحثي عن التطبيقات الأكثر استهلاكًا للبيانات. وإذا وجدتِ تطبيقًا يستهلك كمية كبيرة رغم عدم استخدامه باستمرار، يمكن تقييد استخدامه للبيانات في الخلفية إذا كان الهاتف يتيح ذلك.

استخدم Wi-Fi في النسخ الاحتياطي والتحديثات

من الأفضل ضبط تحديث التطبيقات والنسخ الاحتياطي للصور والملفات ليتم عبر شبكة Wi-Fi، خصوصًا إذا كانت باقة الهاتف محدودة.

فرفع عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو إلى التخزين السحابي قد يستهلك كمية كبيرة من بيانات الهاتف دون أن يلاحظ المستخدم ذلك.

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