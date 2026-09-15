رسميًا.. iQOO تكشف عن موعد إطلاق وحش الأداء القادم iQOO 16

بعد تشويقها لوصول هاتفها الرائد الجديد خلال الأيام القليلة الماضية في الصين، كشفت iQOO أخيرًا عن موعد إطلاقه، حيث سيتم الكشف رسميًا عن هاتف iQOO 16 في 29 سبتمبر.

وتقول الشركة إن المبيعات ستبدأ فورًا بعد حفل الإطلاق.

إليكم كل ما يمكن توقعه من هذا الهاتف الذي يركز على الأداء العالي.

موعد إطلاق وتصميم هاتف iQOO 16

على الرغم من تصنيفه كطراز قياسي، تقول شركة iQOO إن هاتف iQOO 16 سيقدم أجهزة وميزات يمكنها منافسة طرازات Pro Max المتطورة.

من المتوقع أن يتبع التصميم طابعًا مستقبليًا، حيث يطغى تصميم "نافذة الغد" على منطقة الكاميرا.

وترتبط الكاميرات الخلفية الثلاث بصريًا من خلال هيكل ذي طابع ميكانيكي مستوحى من نافذة مركبة فضائية.

موعد إطلاق وتصميم هاتف iQOO 16

سيتميز الإصدار ذو اللون "مطاردة الضوء" (Light Chaser) من الجهاز بلوحة خلفية ثلاثية الأبعاد.

وتستخدم تقنية التصوير الهولوغرافي بالليزر عمليات تصنيع متعددة لخلق تأثيرات ضوئية متغيرة باللونين الأحمر والأزرق مع تغير زاوية الرؤية.

قد تكون الشاشة إحدى أبرز مزايا الهاتف.

أكدت شركة iQOO أن هاتف iQOO 16 سيكون أول هاتف ذكي مزود بشاشة بدقة 2K ومعدل تحديث 165 هرتز ، تم تطويرها بالتعاون مع شركة سامسونج ديسبلاي.

تستخدم الشاشة أحدث تقنيات سامسونج ديسبلاي، وهي مادة M16 العضوية الباعثة للضوء وتقنية LEAD 2.0، دون استخدام مستقطب تقليدي.

ووفقًا للشركة، يُمكن لهذا النهج تقليل استهلاك الطاقة بنحو 30% مع الحفاظ على الدقة العالية ومعدل التحديث المرتفع.

من المتوقع أن تدعم الشاشة مقاس 6.85 بوصة سطوعًا عالميًا يصل إلى 2800 شمعة/م²، وسطوعًا محليًا يصل إلى 10000 شمعة/م²، ومعدل استجابة للمس المتعدد يصل إلى 500 هرتز.

وتشمل تقنيات العرض الأخرى التعتيم بالتيار المستمر، والتعتيم بتقنية تعديل عرض النبضة (PWM) حتى 3300 هرتز، وحماية من وهج الألعاب.

من المتوقع أن يستخدم هاتف iQOO 16 معالج سنابدراجون الرائد من الجيل التالي من كوالكوم، بالإضافة إلى شريحة الألعاب Q4 من iQOO.

كما يُشاع أن الهاتف سيحصل على محركات اهتزاز ومكبرات صوت مُحسّنة لتجربة ألعاب أكثر غامرة.

من المتوقع أن يستمد هاتف iQOO 16 طاقته من بطارية سعتها 8400 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

أما الكاميرا الخلفية، فمن المتوقع أن تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.3 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري (بيريسكوب) بدقة 50 ميجابكسل.

من المتوقع أن تشمل خيارات التخزين سعات 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

سيأتي الجهاز مزودًا بنظام تشغيل أندرويد 17 المبني على OriginOS 7، وسيتمتع بتصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.